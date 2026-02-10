Япония прави решителна крачка към НАТО с нова подкрепа за Украйна

Япония се подготвя да задълбочи сътрудничеството си с НАТО, като се присъедини към подкрепян от алианса механизъм за подпомагане на Украйна, съобщава японската обществена телевизия NHK. По данни на медията, която цитира няколко представители на НАТО, Токио се очаква официално да обяви участието си в инициативата в близко бъдеще, което ще отбележи по-нататъшно разширяване на ангажимента на Япония в сферата на сигурността отвъд Азиатско-тихоокеанския регион и към Европа.

Ходът идва на фона на продължаващите усилия на международните партньори да поддържат отбраната на Украйна повече от три години след като Русия започна пълномащабната си инвазия през февруари 2022 г. Конфликтът има корени в дългогодишни напрежения след обявяването на независимостта на Украйна през 1991 г. след разпадането на Съветския съюз. Отношенията рязко се влошиха след анексирането на Крим от Русия през 2014 г. и подкрепата ѝ за сепаратистки сили в Източна Украйна – събития, които в крайна сметка доведоха до инвазията през 2022 г., определена от Москва като „специална военна операция“, но осъдена от Украйна и съюзниците ѝ като нарушение на международното право.

Според източници от НАТО, цитирани от NHK, Япония планира да се включи в механизма НАТО–САЩ, известен като PURL – съвместна програма, стартирана през 2025 г., чиято цел е да ускори закупуването и доставката на произведени в САЩ оръжия и оборудване за Украйна. Рамката е създадена, за да подобри координацията между донорите, да намали забавянията в помощта и да разпредели финансовата тежест между съюзниците и партньорските държави.

В рамките на тази система участващите страни финансират покупки въз основа на приоритетен списък с нуждите на Украйна, като координацията се осъществява чрез специален фонд на НАТО. Механизмът позволява бързи трансфери на оборудване, включително прехващачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot, директно от американски складове. Чрез PURL Украйна вече е получила ракети и друго ключово оборудване, което е засилило способността ѝ да защитава градове и критична инфраструктура от руски ракетни и дронови удари. Западни представители посочват, че инициативата значително е подобрила ефективността и предвидимостта на военната подкрепа.

Участието на Япония обаче се очаква да остане строго ограничено до нелетална помощ, в съответствие с пацифистката ѝ конституция и дългогодишните ограничения в отбранителната ѝ политика. Представители на НАТО са заявили пред NHK, че Токио ще предоставя само финансова подкрепа за отбранително оборудване като радарни системи, бронежилетки и друга защитна екипировка, а не оръжия или боеприпаси. Източници на NHK допълват, че Япония вече е информирала няколко държави членки на НАТО и Украйна за намеренията си.

Един представител на НАТО е заявил пред медията, че дори нелеталното оборудване играе ключова роля за Украйна, определяйки планираното участие на Япония като важно развитие в рамките на по-широките международни усилия за подкрепа. Ако бъде потвърдено, това ще постави Япония редом с държави от НАТО като Германия и Нидерландия, както и с близки партньори като Австралия и Нова Зеландия, които вече са поели ангажименти към механизма.

Япония вече предоставя значителна помощ на Украйна и извън този формат. В края на 2025 г. Токио преведе 8,8 млрд. йени, или приблизително 56,6 млн. щатски долара, по Фаза 4 на Програмата си за спешно възстановяване и одобри стартирането на следваща фаза на безвъзмездна помощ. През януари Японската агенция за международно сътрудничество отпусна допълнителни 4 млрд. йени, над 25 млн. долара, за операции по разминиране и медицинска подкрепа за украинците.

Темата за противовъздушната отбрана остава особено чувствителна за Киев. Президентът Володимир Зеленски нееднократно е призовавал партньорските държави да предоставят прехващачи от наличните си запаси, предупреждавайки, че недостигът пряко застрашава цивилното население. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че работата по запълване на тези пропуски продължава, като отбеляза, че европейските страни се очаква да мобилизират над 15 млрд. долара за закупуване на оръжия за украинските въоръжени сили. Той също така призова държавите от ЕС с големи запаси от прехващачи да ги прехвърлят на Украйна.

Ако Япония официално се присъедини към инициативата на НАТО, това ще подчертае нарастващата готовност на Токио да допринася за глобалните усилия за сигурност и да подкрепя Украйна заедно с алианса, като същевременно спазва вътрешните си правни ограничения относно употребата на сила.