Вижте пълната ТВ програма на Зимните олимпийски игри в Милано Кортина 2026

XXV-те Зимни олимпийски игри 2026 ще се проведат в периода 6 февруари - 22 февруари в Италия с център град Милано и курорта Кортина д'Ампецо. Игрите ще предложат 116 състезания в 16 спорта, като откриването ще се проведе на прочутия стадион "Сан Сиро", а след това дисциплините ще се състоят в различни зимни центрове в региона. България ще бъде представена от 20 състезатели в 6 различни спорта, а Зимната олимпиада и участието на българите ще бъде пряко излъчвано в телевизионния ефир.

Церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри е във вечерните часове на 6 февруари и ще бъде предавана на живо по телевизията, като в нея ще се включат световни знаменитости като Марая Кери, Снуп Дог, Андреа Бочели и Том Круз. А още на следващия ден са и първите стартове от Игрите, макар и без българско участие.

Коя българска телевизия ще излъчва Зимната олимпиада

Телевизията, която ще излъчва Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, е Българската национална телевизия. Обществената телевизия ще предава Игрите чрез своите канали БНТ 1 и БНТ 3. Освен това събития от Олимпийските игри ще се излъчват и в ефира на Eurosport, където обаче програмата няма да бъде съобразена с българското участие. Можете да следите информация за българското участие, както и още актуални новини от Зимните олимпийски игри, в нашата спортна секция в Actualno.com.

На Олимпиадата ще се включат близо 3000 състезатели. Както вече споменахме, българите на Игрите ще бъдат общо 20, което е една от най-големите ни олимпийски делегации на зимна олимпиада в цялата история. Можете да видите отделена програмата на българските спортисти на Зимните олимпийски игри 2026, като последвате линка, а по-долу ви представяме пълната телевизионна програма на БНТ за Игрите в Милано/Кортина.

6 февруари (петък)

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма за Зимните олимпийски игри (БНТ 1/БНТ 3)

21:00-23:25 Церемония по откриване на XXV Зимни олимпийски игри – пряко предаване от Милано (БНТ 1/БНТ 3)

7 февруари (събота)

10:45-11:00 Олимпийско утро – студийна програма (БНТ 1)

12:25-14:00 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, спускане (мъже) - пряко предаване от Бормио

14:00-14:55 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, 10+10 км скиатлон (жени) – пряко предаване от Тезеро (БНТ 3)

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма (БНТ 1/БНТ 3)

20:45-22:05 Зимни олимпийски игри 2026: Фигурно пързаляне (отборно), мъже, кратка програма – пряко предаване от Милано (БНТ 3)

23:05-23:50 Зимни олимпийски игри 2026: Фигурно пързаляне (отборно), танцови двойки, волна програма – пряко предаване от Милано (БНТ 3)

8 февруари (неделя)

10:00-11:55 Зимни олимпийски игри 2026: Сноуборд, паралелен гигантски слалом (квалификации) – пряко предаване от Ливиньо (БНТ 3)

10:45-11:00 Олимпийско утро – студийна програма (БНТ 1)

12:25-13:45 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, спускане (жени) – пряко предаване от Кортина д’Ампецо (БНТ 3)

13:45-14:30 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, 10+10 км скиатлон (мъже) – пряко предаване от Тезеро, с участието на Марио Матиканов и Даниел Пешков (БНТ 3)

13:55-15:45 Зимни олимпийски игри 2026: Сноуборд, паралелен гигантски слалом (финали), с участието на Тервел Замфиров, Радослав Янков и Малена Замфирова – пряко предаване от Ливиньо (БНТ 1)

15:00-16:20 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, смесена щафета, с участието на България – пряко предаване от Антхолц-Антерселва (БНТ 3)

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма (БНТ 1)

19:30-20:15 Зимни олимпийски игри 2026: Шейни, мъже, четвърти манш – пряко предаване от Кортина д’Ампецо (БНТ 3)

20:30-23:45 Зимни олимпийски игри 2026: Фигурно пързаляне (отборно), волна програма – пряко предаване от Милано (БНТ 3)

9 февруари (понеделник)

9:10-9:30 Олимпийско утро – студийна програма (БНТ 1)

11:25-12:45 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, отборна комбинация, спускане (мъже) – пряко предаване от Бормио (БНТ 3)

14:55-16:10 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, отборна комбинация, слалом (мъже) – пряко предаване от Бормио (БНТ 3)

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма (БНТ 1/БНТ 3)

20:00-21:50 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-скок, малка шанца, мъже, с участието на Владимир Зографски – пряко предаване от Предацо (БНТ 3)

10 февруари (вторник)

9:10-9:30 Олимпийско утро – студийна програма (БНТ 1)

10:15-11:30 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, спринт (квалификации) – пряко предаване от Тезеро (БНТ 3)

11:30-12:40 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, отборна комбинация, спускане (жени) – пряко предаване от Кортина д’Ампецо (БНТ 3)

12:40-14:30 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, спринт (финали) – пряко предаване от Тезеро (БНТ 3)

14:25-16:15 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 20 км индивидуален старт (мъже) - пряко предаване от Антхолц-Антерселва (БНТ 1)

14:30-14:55 Зимни олимпийски игри 2026: Шорттрек, смесена щафета, финали – пряко предаване от Милано (БНТ 3)

14:55-16:00 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, отборна комбинация, слалом (жени) – пряко предаване от Кортина д’Ампецо (БНТ 3)

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма (БНТ 1/БНТ 3)

11 февруари (сряда)

9:10-9:30 Олимпийско утро – студийна програма (БНТ 1)

12:25-13:45 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, Супер-Г (мъже) – пряко предаване от Бормио (БНТ 3)

15:10-16:55 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 15 км индивидуален старт (жени) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва (БНТ 1/БНТ 3)

17:30-20:10 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): Словакия - Финландия –пряко предаване от Милано (БНТ 3)

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026 (БНТ 1)

20:50-21:50 Днес на Игрите – студийна програма (БНТ 3)

22:00-23:55 Зимни олимпийски игри 2026: Фигурно пързаляне, танцови двойки, волна програма – пряко предаване от Милано (БНТ 1/БНТ 3)

12 февруари (четвъртък)

9:10-9:30 Олимпийско утро – студийна програма (БНТ 1)

12:25-13:45 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, Супер-Г (жени) – пряко предаване от Кортина д’Ампецо (БНТ 3)

13:55-15:15 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, 10 км (жени) – пряко предаване от Тезеро (БНТ 3)

15:15-16:10 Зимни олимпийски игри 2026: Сноуборд, сноубордкрос (мъже, финали) – пряко предаване от Ливиньо (БНТ 3)

17:30-20:10 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): Чехия - Канада – пряко предаване от Милано (БНТ 3)

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма (БНТ 1)

20:15-21:15 Днес на Игрите – студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026 - запис (БНТ 3)

21:15-23:00 Зимни олимпийски игри 2026: Шорттрек, 500 м (жени), 1000 м (мъже), полуфинали и финали – пряко предаване от Милано (БНТ 3)

13 февруари (петък)

9:10-9:30 Олимпийско утро – студийна програма (БНТ 1)

12:45-14:15 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, 10 км (мъже) – пряко предаване от Тезеро (БНТ 1)

13:00-15:40 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): Финландия - Швеция – пряко предаване от Милано (БНТ 3)

14:30-14:55 Зимни олимпийски игри 2026: Шорттрек, 500 м (жени), 1000 м (мъже), финали – репортаж (БНТ 1)

14:55-16:15 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 10 км спринт (мъже) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва (БНТ 1)

15:40-17:05 Зимни олимпийски игри 2026: Сноуборд, сноубордкрос (жени, финали) – запис (БНТ 3)

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма (БНТ 1/БНТ 3)

22:00-0:00 Зимни олимпийски игри 2026: Фигурно пързаляне, мъже, волна програма –пряко предаване от Милано

22:00-0:40 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): Канада - Швейцария –пряко предаване от Милано (БНТ 3)

14 февруари (събота)

10:45-11:00 Олимпийско утро – студийна програма (БНТ 1)

10:55-12:15 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, гигантски слалом (мъже), I манш – пряко предаване от Бормио (БНТ 3)

12:55-14:25 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, 4х7,5 км щафета (жени) – пряко предаване от Тезеро (БНТ 3)

14:25-15:45 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, гигантски слалом (мъже), II манш – пряко предаване от Бормио (БНТ 3)

15:30-15:40 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, 4х7,5 км щафета (жени) – репортаж (БНТ 1)

15:40-17:00 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 7,5 км спринт (жени) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва (БНТ 1)

15:45-17:00 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 7,5 км спринт (жени) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва (БНТ 3)

19:00-19:45 Днес на Игрите – студийна програма (БНТ 3)

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма (БНТ 1)

19:45-21:35 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-скок, голяма шанца, мъже – пряко предаване от Предацо (БНТ 3)

22:00-0:40 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): САЩ - Дания – пряко предаване от Милано (в паузите: Ски-бягане, 4х7,5 км щафета (жени) и Шорттрек, 1500 м (мъже), полуфинали – репортажи) (БНТ 3)

0:40-1:10 Зимни олимпийски игри 2026: Шорттрек, 3000 м (жени), полуфинали, 1500 м (мъже), финали – репортаж (БНТ 3)

15 февруари (неделя)

10:45-11:00 Олимпийско утро – студийна програма (БНТ 1)

10:55-12:30 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, гигантски слалом (жени), I манш – пряко предаване от Кортина д’Ампецо (БНТ 3)

12:10-13:15 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 12,5 км преследване (мъже) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва (БНТ 1)

12:55-14:15 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, 4х7,5 км щафета (мъже) – пряко предаване от Тезеро (БНТ 3)

14:25-15:45 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, гигантски слалом (жени), II манш - пряко предаване от Кортина д’Ампецо (БНТ 3)

15:30-15:40 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, 4х7,5 км щафета (мъже) – репортаж (БНТ 1)

15:40-16:45 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 10 км преследване (жени) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва (БНТ 1)

15:45-16:45 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 10 км преследване (жени) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва (БНТ 3)

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма (БНТ 1/БНТ 3)

22:00-0:40 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): САЩ - Германия – пряко предаване от Милано (БНТ 3)

16 февруари (понеделник)

9:10-9:30 Олимпийско утро – студийна програма (БНТ 1)

10:55-12:00 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, слалом (мъже), I манш – пряко предаване от Бормио (БНТ 1/БНТ 3)

12:55-14:00 Зимни олимпийски игри 2026: Шорттрек, 5000 м (мъже), полуфинали, 1000 м (жени), полуфинали и финали – пряко предаване от Милано (БНТ 3)

14:25-15:45 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, слалом (мъже), II манш – пряко предаване от Бормио (БНТ 1/БНТ 3)

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма (БНТ 1/БНТ 3)

22:00-23:55 Зимни олимпийски игри 2026: Фигурно пързаляне, спортни двойки, волна програма – пряко предаване от Милано (БНТ 1/БНТ 3)

17 февруари (вторник)

9:10-9:30 Олимпийско утро – студийна програма (БНТ 1)

15:25-16:55 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 4х7,5 км щафета (мъже) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва (БНТ 1/БНТ 3)

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма (БНТ 1/БНТ 3)

19:45-0:00 Зимни олимпийски игри 2026: Фигурно пързаляне, жени, кратка програма –пряко предаване от Милано (БНТ 3)

18 февруари (сряда)

9:10-9:30 Олимпийско утро – студийна програма (БНТ 1)

10:55-12:25 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, слалом (жени), I манш – пряко предаване от Кортина д’Ампецо (БНТ 3)

12:25-12:40 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, отборен спринт (квалификации) – репортаж (БНТ 3)

12:40-13:45 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, отборен спринт (финали) – пряко предаване от Тезеро (БНТ 3)

14:25-15:45 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, слалом (жени), II манш – пряко предаване от Кортина д’Ампецо (БНТ 3)

15:40-17:00 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 4х6 км щафета (жени) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва (БНТ 1)

15:45-17:00 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 4х6 км щафета (жени) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва (БНТ 3)

17:30-20:10 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): четвъртфинална среща –пряко предаване от Милано (БНТ 3)

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма (БНТ 1)

20:15-21:15 Днес на Игрите – студийна програма (БНТ 3)

21:15-21:50 Зимни олимпийски игри 2026: Шорттрек, 500 м (мъже), четвъртфинали и полуфинали – пряко предаване от Милано (БНТ 3)

22:00-0:40 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): четвъртфинална среща –пряко предаване от Милано (в паузите: Шорттрек, 3000 м (жени), 500 м (мъже), финали) (БНТ 3)

19 февруари (четвъртък)

9:10-9:30 Олимпийско утро – студийна програма (БНТ 1)

11:00-11:40 Зимни олимпийски игри 2026: Северна комбинация, отборен скок – пряко предаване от Предацо (БНТ 3)

14:55-15:40 Зимни олимпийски игри 2026: Северна комбинация, отборен спринт – пряко предаване от Тезеро (БНТ 3)

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма (БНТ 1/БНТ 3)

22:00-0:00 Зимни олимпийски игри 2026: Фигурно пързаляне, жени, волна програма - пряко предаване от Милано (БНТ 1/БНТ 3)

20 февруари (петък)

9:10-9:30 Олимпийско утро – студийна програма (БНТ 1)

15:10-16:15 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 15 км масов старт (мъже) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва (БНТ 1/БНТ 3)

17:30-20:10 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): полуфинална среща – пряко предаване от Милано (БНТ 3)

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма (БНТ 1)

20:15-21:15 Днес на Игрите – студийна програма – запис (БНТ 3)

21:15-23:15 Зимни олимпийски игри 2026: Шорттрек, 1500 м (жени), 5000 м (мъже), финали – пряко предаване от Милано (БНТ 3)

22:00-0:40 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): полуфинална среща – пряко предаване от Милано (в паузите: По света и у нас и Истории от Олимпийските игри) (БНТ 1)

21 февруари (събота)

10:45-11:00 Олимпийско утро – студийна програма (БНТ 1)

15:10-16:15 Зимни олимпийски игри 2026: Биатлон, 12,5 км масов старт (жени) – пряко предаване от Антхолц-Антерселва (БНТ 1/БНТ 3)

19:00-20:00 Днес на Игрите – студийна програма (БНТ 1/БНТ 3)

21:00-23:30 Зимни олимпийски игри 2026: Фигурно пързаляне, Галаконцерт – пряко предаване от Милано (БНТ 1)

21:30-0:10 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): среща за 3-4 място – пряко предаване от Милано (в паузите: Ски-бягане, 50 км (жени) и Бобслей, 12,5 км масов старт (жени), репортажи) (БНТ 3)

22 февруари (неделя)

10:45-11:00 Олимпийско утро – студийна програма (БНТ 1)

10:55-14:00 Зимни олимпийски игри 2026: Бобслей, четворки мъже, трети и четвърти манш и Ски-бягане, 50 км (мъже) – пряко комбинирано предаване (БНТ 3)

15:00-17:40 Зимни олимпийски игри 2026: Хокей на лед (мъже): финал – пряко предаване от Милано (в паузите: Бобслей, четворки мъже и Ски-бягане, 50 км (мъже), репортажи) (БНТ 1)

20:30-21:30 Днес на Игрите – студийна програма (БНТ 1/БНТ 3)

21:30-23:45 Церемония по закриване на XXV Зимни олимпийски игри Милано Кортина 2026 – пряко предаване от Верона (БНТ 1/БНТ 3)