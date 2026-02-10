Илиян Василев: Искам международно разследване на случая "Петрохан"

"Настана време разделно" и "среден път няма". С тези думи финансовият анализатор и бивш посланик на България в Русия Илиян Василев излезе с остра позиция, в която призова за масови протести и международно разследване на действията на българските институции.

В публикация в социалните мрежи, разпространена преди минути, Василев описва държавната машина като "бездънна яма от корупция" и обвинява властите в използване на "съвременна инквизиция" за унищожаване на репутации.

"Психолози на повикване" и манипулация

Според анализатора, институциите отдавна са загубили своя професионализъм, заменяйки го с послушание. Той отправя тежки обвинения към експертите, обслужващи властта.

"Вижте армията от 'говорещи глави' и психолози на повикване. Тези хора не лекуват души, те убиват репутации, като в съветските времена. Те са съвременната инквизиция, готова да освидетелства всеки свободен ум и да го захвърли в психиатрията на забравата", пише Василев.

Думите му идват в контекста на нарастващо обществено напрежение, като конкретният повод, провокирал реакцията му, е свързан с използването на деца за политически цели. "Когато се посяга на живота на деца и това се превръща в параван за мръсни политически игри, бродът е окончателно прекъснат", категоричен е бившият дипломат.

Нов "Народен съд"

Василев прави паралел с тоталитарното минало, предупреждавайки, че механизмът за очерняне на опонентите днес работи безотказно. Според него всеки гражданин е потенциална мишена на това, което той нарича новия "Народен съд".

"Ще ви изкарат престъпници, наркомани, извратени — и машината ще 'произведе' доказателства за нула време", предупреждава анализаторът и допълва, че медийните "хрътки" на властта довършват процеса по линчуване.

Искане за международна намеса

Ключовият момент в позицията на Василев е пълният отказ от доверие към българската правораздавателна система. Той настоява за външна намеса, тъй като счита вътрешните механизми за блокирани.

"Искам международно разследване. Родните разследващи и прокуратура окончателно загубиха моето доверие", заявява той.

Позицията му завършва с директен призив за гражданско неподчинение и уличен натиск: "Гответе се за Протест. Вече не става въпрос за политика. Става въпрос за хигиена и най-вече за оцеляване".