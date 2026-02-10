Илиян Василев: Искам международно разследване на случая "Петрохан"
"Настана време разделно" и "среден път няма". С тези думи финансовият анализатор и бивш посланик на България в Русия Илиян Василев излезе с остра позиция, в която призова за масови протести и международно разследване на действията на българските институции.
В публикация в социалните мрежи, разпространена преди минути, Василев описва държавната машина като "бездънна яма от корупция" и обвинява властите в използване на "съвременна инквизиция" за унищожаване на репутации.
"Психолози на повикване" и манипулация
Според анализатора, институциите отдавна са загубили своя професионализъм, заменяйки го с послушание. Той отправя тежки обвинения към експертите, обслужващи властта.
"Вижте армията от 'говорещи глави' и психолози на повикване. Тези хора не лекуват души, те убиват репутации, като в съветските времена. Те са съвременната инквизиция, готова да освидетелства всеки свободен ум и да го захвърли в психиатрията на забравата", пише Василев.
Думите му идват в контекста на нарастващо обществено напрежение, като конкретният повод, провокирал реакцията му, е свързан с използването на деца за политически цели. "Когато се посяга на живота на деца и това се превръща в параван за мръсни политически игри, бродът е окончателно прекъснат", категоричен е бившият дипломат.
Нов "Народен съд"
Василев прави паралел с тоталитарното минало, предупреждавайки, че механизмът за очерняне на опонентите днес работи безотказно. Според него всеки гражданин е потенциална мишена на това, което той нарича новия "Народен съд".
"Ще ви изкарат престъпници, наркомани, извратени — и машината ще 'произведе' доказателства за нула време", предупреждава анализаторът и допълва, че медийните "хрътки" на властта довършват процеса по линчуване.
Искане за международна намеса
Ключовият момент в позицията на Василев е пълният отказ от доверие към българската правораздавателна система. Той настоява за външна намеса, тъй като счита вътрешните механизми за блокирани.
"Искам международно разследване. Родните разследващи и прокуратура окончателно загубиха моето доверие", заявява той.
Позицията му завършва с директен призив за гражданско неподчинение и уличен натиск: "Гответе се за Протест. Вече не става въпрос за политика. Става въпрос за хигиена и най-вече за оцеляване".
Още по темата:
- » Проговори пастрокът на Ивайло Калушев
- » След случая „Петрохан“: От „Да, България“ предлагат забрана за имена, имитиращи държавни институции
- » Експерти: Поведението на тримата от "Петрохан" изглежда режисирано