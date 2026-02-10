  • Instagram
“Възраждане” иска изслушване на МВР, ДАНС, ГДБОП, ГДНП по случаите "Петрохан" и "Околчица"

“Възраждане” иска изслушване на МВР, ДАНС, ГДБОП, ГДНП по случаите "Петрохан" и "Околчица"
Народните представители от “Възраждане” излязоха с официална позиция, като обявиха категорично, че е необходимо да бъде получена допълнителна информация относно случаите от "Петрохан" и "Околчица".

От партията настояват за: изясняване на фактите и обстоятелствата, при които са настъпили смъртните случаи в района на хижа „Петрохан“ и в района на връх Околчица, дейността и пребиваването на лица и организации в тези райони, наличието, съдържанието и обработването на сигнали и информация от компетентните държавни органи във връзка с тези обстоятелства, включително данни за противообществени и престъпни прояви от различен характер, извършените проверки, анализи и изготвени доклади, предприетите или непредприети действия от страна на държавните органи, частно финансиране и последващия институционален контрол върху тези отношения и др.

Във връзка с необходимата информация от ПГ на “Възраждане” са внесли искане до председателя на Народното събрание с искане за изслушване на ръководителите на всички ангажирани със случая институции - МВР, ДАНС, ГДБОП, ГДНП.

Коментирай

