Арман Бабикян видя политическа употреба на случая „Петрохан“

Партиите първо трябва да сключат коалиция с гражданите. Това заяви пред БНР комуникационният експерт Арман Бабикян.

Той смята, че трябва предварително да направят заявка за възможните коалиции, в които биха влезли след изборите.

"Да си декларират целите и да покажат, че могат да протегнат ръце и да създадат общност".

Бабикян коментира поведението на групата на МЕЧ по време на консултациите в президентството, което те напуснаха и дори заговориха за оставка на Илияна Йотова, като смята, че това е стартът на предизборната им кампания.

Да не бърза нито един народен представител да атакува президентската индституция, защото сами си направиха закона по този начин, призова комуникационният експерт, визирайки промените в Конституцията, които ограничиха правомощията на държавния глава да назначава служебно правителство и му оставиха единствено възможността да посочи кандидат за служебен премиер.

"Очаквам Гюров да бъде посочен за служебен премиер. Илияна Йотова не е поставена пред пет избора, а пред два – или човек, който е зависим от Делян Пеевски, или човек, който е работил с ПП. Контролът над този кабинет ще е в ръцете на НС, а не на президента".

Крум Зарков е наясно, че всяко едно сливане в момента би било окончателна смърт за БСП и би се превърнало в нещо като значка на ревера на Румен Радев, отбеляза още Бабикян.

"Нещо, в което се превърна СДС на ревера на Бойко Борисов. Този вид финал на традиционна партия вече сме го гледали".

Видяхме отново народни представители и партии, които нагласиха Изборния кодекс спрямо своите сметки, коментира той.

Ограничаваме българските граждани и ги затрудняваме да гласуват, отбеляза още Бабикян, визирайки намаляването до 20 на изборните секции в страните извън ЕС, където могат да гласуват сънародниците ни зад граница.

Той отбеляза също, че вижда политическа употреба на случая "Петрохан".

"Целият упрек е насочен към демократичния сектор, но самите органи, които трябва да провеждат разследването, се държат по непрофесионален начин.

Никой не може да бъде обявен за виновен, защото просто вече се е преселил в отвъдното. Това е гавра с достойнството на хората.

Опитват се да вкарат в оправдателен режим хора от демократичния сектор, които имаха неблагоразумието да оповестят своите почтени контакти с хора, които са ангажирани със зелени каузи".