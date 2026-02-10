Основните продукти от потребителската кошница са поскъпнали с 10%

Стоките от малката потребителска кошница са поскъпнали с 5 евро от началото на новата 2026 година. На практика това е увеличение с 10% за период от само 40 дни, стана, ясно от данните обявени от Координационния център към Механизма за еврото.

В момента цената на основните продукти е 57 евро при 52 евро в началото на януари, съобщи на брифинг Владимир Иванов, ръководител на Координационния съвет към механизма за въвеждане на еврото.

Анализът показва, че поскъпването се забелязва при основни хранителни продукти - сред които сирене и маслото. Поскъпване има и при основни зеленчуци като домати, краставици и картофи. Сиренето, например, от началото на годината е поскъпнало с 26 евро цента, а доматите с 14 цента.

Иванов посочи, че от началото на годината яйцата са поскъпнали с 0,01 евро и се търгуват по 0,22 евро за брой на едро. Цената на кашкавала също е по-висока - от 9,46 до 9,60 евро за килограм, както и тази на сиренето - от 6 евро на 1 януари в момента то се продава на 6,26 евро за килограм. При маслото ръстът от началото на годината е от 1,53 на 1,63 евро за пакетче от 125 грама.

Киселото мляко е било 0,74 евро в началото на разглеждания период, а към 9 февруари е 0,67 евро за кофичка, а прясното е запазило цената си от 1,20 евро за литър. Пилешкото месо от 3,52 на 1 януари към момента е 3,54 евро за килограм.

Според координационния съвет обаче тази тенденция е нормална и се обяснява с сезонния характер.

“Повечето маржове са между 3, 4 и 5 цента - съвсем нормални девиации, особено за месеците, в които се намираме. Това е тенденция повече от 20 години назад“, коментира Иванов.

От Министерството на финансите не очакват по-висока инфлация през януари, след като у нас беше въведена общата европейска валута

В периода между 31 януари и 5 февруари има регистрирани нови 23 случая на опити за прокарване на фалшиви евробанкноти.

Образувани са няколко досъдебни производства и са иззети 42 броя банкноти. Сред тях има и такива с номинал 200 и 500 евро.