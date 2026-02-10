YouTube наложи поредно ограничение за потребители, които не плащат абонамент

Дните на безплатното и неограничено използване на YouTube Music вече са зад гърба ни. Платформата официално промени политиката си, премествайки функцията за текстове на песни зад платената стена на Premium. Това, което започна като тих експеримент в края на 2025 година, сега достигна широко глобално разпространение, оставяйки неплащащите потребители с „ограничение на прегледите“, което ефективно превръща раздела с текстове на приложението в платена луксозна услуга.

За потребителите на безплатния план, поддържан от реклами, разделът „Текстове на песни“ вече работи по строга система за отброяване. Според съобщенията, които заливат Reddit и технологичните среди тази седмица, интерфейсът вече показва ясно предупреждение: „Имате [X] оставащи прегледи. Отключете текстовете на песни с Premium.“

Безплатните потребители имат право на само пет прегледа на текстове на песни на месец (някои съобщения сочат, че това се нулира ежемесечно, въпреки че Google все още не е потвърдил точния ритъм). След изчерпване на тези пет прегледа, приложението ще показва само първите две реда от песента. Останалите текстове са замъглени и не могат да се превъртат, придружени от подкана за ъпгрейд.

Представител на YouTube наскоро описа тази мярка като „експеримент“, засягащ процент от потребителите, поддържани от реклами, с цел „да се вземат информирани решения относно подобренията на функциите“. Обаче, самото количество потребители, които виждат обратното броене, подсказва, че „експериментът“ всъщност е новата реалност.

Анализаторите предполагат, че това не е просто опит да се привлекат повече абонати, а по-скоро въпрос на покриване на разходите. YouTube Music получава текстовете на песните от трети страни като LyricFind и Musixmatch. Тези услуги начисляват лицензионни такси за всяко преглеждане и като ограничава безплатния достъп, Google вероятно се опитва да компенсира тези повтарящи се разходи. Интересно е, че докато Spotify тества подобна платена стена миналата година, в крайна сметка се оттегли след масивна реакция от страна на потребителите. Google, който достигна над 325 милиона платени абонамента за всичките си услуги в началото на 2026 година, изглежда много по-уверен в способността си да преодолее недоволството.