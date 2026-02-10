Василев: Службите се опитват да лансират различни версии, за да прикрият, че не са си свършили работата
Службите се опитват да лансират пет различни версии, за да прикрият, че не са си свършили работата, това заяви председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев по повод жестокия случай "Петрохан".
Още по темата:
- » Асен Василев загуби делото срещу Тошко Йорданов а 250 000 лева
- » Василев: Коалицията ни е единна, ако иска Радев, може да ни подкрепи
- » Асен Василев: Решението за присъединяване към Съвета за мир слага България в ъгъла на ЕС
Коментирай
Най-четено от Политика
Костадинов защити промените в ИК, атакува Румен Радев11:40 07.02.2026 | Политика
Бойко Борисов: „Домовата книга“ е екзотична19:00 03.02.2026 | Политика
Последно от Политика