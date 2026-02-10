Над 98% от училищата у нас са с пълна или частична забрана за използването на телефони

Над 2000 са училищата в България, които са въвели пълна или частична забрана за използването на телефони, по данни на Министерството на образованието.

Това са над 98% от всички учебни заведения в страната.

Повече от 800 са училищата с пълна забрана за използване на мобилни устройства. Близо 1400 са с частична забрана, тоест устройствата могат да се използват само в междучасията. В 46 няма въведена никаква забрана.

Доклад на Европейския парламент отбелязва, че 78% от децата между 13 и 17 години проверяват устройствата си поне веднъж на час.

А едно от всеки четири деца показва признаци на проблемно използване на смартфони, наподобяващо пристрастяване.

В столичното 121. СУ в една от паралелките на 5. клас събират телефоните в началото на деня. Идеята е на учителя по физическо възпитание Кристиян Гюров.

Поколението „Алфа“ за разразилия се дебат: „Ако нямах телефон, вероятно щях да играя баскетбол“, „Предпочитам видеата – книгите са дълги и не са забавни, а гледането е по-бързо и гладко“.

„Това време, което те не са на телефоните, би било доста ползотворно да се използва за дейности, свързани със спорта, социалното общуване, комуникацията с децата и учителите“, коментира Кристиян Гюров.

Резултатите вече са видими – не само за децата, но и за техните родители.

Целта е ограничението да се приложи за всички ученици до 7. клас.

От 8. до 12. клас телефоните са много полезни и в часовете, обикновено в последните 5-10 минути от часа, чрез телефоните си учениците взимат участие в различни дигитални платформи.

Правилата вече са добре познати в 119 СУ, където повече от 8 години използват мобилните телефони хибридно, взимат се преди часа и се връщат в междучасието.

„Ако погледнем и към други държави там се говори даже и за забрана на различни приложения, които да ползват децата до 16 г. възраст“, казва Николай Николов, учител по физика в 119. СУ.

Според експертите днешните деца имат зависимост към телефони и екрани, която започва още от най-ранна възраст.

„Големите ученици абсолютно бойкотират тази забрана и не са съгласни с нея, защото не смятат, че биха могли да контактуват без телефони. В същото време те наистина се затрудняват в контакта очи в очи, контактуват предимно с чатове и телефони“, казват Вержиния Трайкова, педагогически съветник в 119. СУ.

Въвеждането на забраната за телефоните ще има положителен ефект в училище, но изисква време и упоритост за спазването ѝ, казват експертите.