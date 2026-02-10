Михайлов пред президента: Най-голямата трагедия е, че обществото не вярва на институциите

Представители на "Величие" пристигнаха на "Дондуков 2" се срещнаха с президента Илияна Йотова в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател и служебно правителство.

"Служебният кабинет трябва да реши проблемите с изборите. Вие станахте зaложник на предишните избори", обърна се към тях Йотова.

Тя им припомни, че те са последната парламентарна група на консултации, а идните дни ще посочи името на служебния министър-председател.

"Всички сме свидетели на една трагедия, която се случва в последните дни. Най-голямата трагедия е, че обществото не вярва на институциите. Не вярва и на медиите", каза лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов.

Според него Подмяната на парламентрания вот е нещо, което променя цялата демокрация.