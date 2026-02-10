Михайлов пред президента: Най-голямата трагедия е, че обществото не вярва на институциите
Представители на "Величие" пристигнаха на "Дондуков 2" се срещнаха с президента Илияна Йотова в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател и служебно правителство.
"Служебният кабинет трябва да реши проблемите с изборите. Вие станахте зaложник на предишните избори", обърна се към тях Йотова.
Тя им припомни, че те са последната парламентарна група на консултации, а идните дни ще посочи името на служебния министър-председател.
"Всички сме свидетели на една трагедия, която се случва в последните дни. Най-голямата трагедия е, че обществото не вярва на институциите. Не вярва и на медиите", каза лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов.
Според него Подмяната на парламентрания вот е нещо, което променя цялата демокрация.
Още по темата:
- » "Величие" поиска връщане на правомощията на президента при служебен кабинет
- » "Величие" настояват за оставката на омбудсмана и заместничката й
- » Спецакцията около "Величие": Има 37 разрешения за претърсвания и изземвания на апартаменти и автомобили
Коментирай
Най-четено от Политика
Костадинов защити промените в ИК, атакува Румен Радев11:40 07.02.2026 | Политика
Бойко Борисов: „Домовата книга“ е екзотична19:00 03.02.2026 | Политика
Последно от Политика