  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +3 / +4
Пловдив: +2 / +3
Варна: +2 / +3
Сандански: +7 / +8
Русе: +0 / +1
Добрич: +0 / +1
Видин: +0 / +0
Плевен: +0 / +1
Велико Търново: +1 / +2
Смолян: -1 / +0
Кюстендил: +4 / +6
Стара Загора: +1 / +1

Михайлов пред президента: Най-голямата трагедия е, че обществото не вярва на институциите

  • Сподели в:
  • Viber
Михайлов пред президента: Най-голямата трагедия е, че обществото не вярва на институциите
A A+ A++ A

Представители на "Величие" пристигнаха на "Дондуков 2" се срещнаха с президента Илияна Йотова в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател и служебно правителство.

"Служебният кабинет трябва да реши проблемите с изборите. Вие станахте зaложник на предишните избори", обърна се към тях Йотова.

Тя им припомни, че те са последната парламентарна група на консултации, а идните дни ще посочи името на служебния министър-председател.

"Всички сме свидетели на една трагедия, която се случва в последните дни. Най-голямата трагедия е, че обществото не вярва на институциите. Не вярва и на медиите", каза лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов.

Според него Подмяната на парламентрания вот е нещо, което променя цялата демокрация.

#ПП "Величие"

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?
Виж резултатите