Българските ски бегачи Марио Матиканов и Даниел Пешков отпаднаха в квалификациите на Олимпиадата в Милано и Кортина д’Ампецо

Двама от най-обещаващите ни млади ски бегачи – Марио Матиканов и Даниел Пешков – не успяха да преодолеят квалификационния кръг в спринта на 1.6 километра в класически стил по време на Зимните олимпийски игри, които се провеждат в Милано и Кортина д’Ампецо.

Даниел Пешков, който е само на 23 години и за първи път стъпва на олимпийската сцена, финишира трасето в Тезеро за 3 минути и 37.69 секунди, което му отреди 73-о място в крайното класиране.

Неговият съотборник Марио Матиканов, на 21 години и също дебютант на Олимпиада, завърши непосредствено след него – на 74-та позиция, с време 3:37.97 минути.

За съжаление, и двамата български представители останаха извън първите 30, които получават право на участие в четвъртфиналите на дисциплината.

В надпреварата доминира норвежкият ас Йоханес Клаебо, който впечатли всички с най-добро време – 3:07.37 минути.

Днешният ден не донесе успех и при дамите – Калина Недялкова също не успя да се класира за следващата фаза в женския спринт. Въпреки трудностите и силната конкуренция, младите български скиори показаха борбен дух и амбиция, които със сигурност ще им помогнат в бъдещите им участия на международната сцена.

#ски

