Веселин Маринов и Ненчо Илчева са сред номинирани за наградите "Икар" 2026

Веселин Маринов и Ненчо Илчева са сред номинирани за наградите "Икар" 2026
Месец февруари винаги е изключително динамичен за театралната сфера - преди ден бяха обявени номинациите за наградите "Икар". Наградите по традиция ще бъдат раздадени на официална церемония в Световния ден на театъра - 27 март. Тази година ще се проведе 52-рото издание на наградите.

Претендентите за статуетката на Съюза на артистите в България станаха ясни на 9 февруари в рамките на ХXI издание на Софийския театрален салон. Получателите на специалните статуетки също бяха обявени вчера. Това са доц. Мария Диманова, на която ще бъде връчено отличието за чест и достойнство, както и Анета Сотирова, на която е отреден "Икар" за изключителен принос към българския театър.

Награда за АКТ-УНИМА за значим принос в развитието на българското куклено изкуство се присъжда на проф. Дойчина Синигерска, а "Икар 2026" за педагогическа дейност се присъжда на проф. Боньо Лунгов. Това обявиха от Съюза на артистите в България на сайта си.

Ето всички номинирани за Националните награди за сценични изкуства "Икар 2026".

Дебют

  • АЛЕКСАНДЪР КЕНДЕРОВ за Хермес/Вал във „Велика“ от Тони Макнамара, реж. Стайко Мурджев, Малък градски театър „Зад канала“ и за Джонатан Харкър в „Дракула“ от Брам Стокър, реж. Стайко Мурджев, Драматичен театър „Никола Вапцаров“ – Благоевград;
  • ПАОЛА МАРАВИЛЯ за Аглая Ивановна в „Лицето на ближния“ по „Идиот“ от Фьодор Достоевски (Програма „Изгонването на бесовете“), реж. Маргарита Младенова, Театрална работилница „СФУМАТО“ и за Поетът и Любимата във „Влюбеният дирижабъл“ по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Миряна Башева и Гриша Трифонов, композиция Александър Секулов, реж. Диана Добрева, Драматичен театър „Николай Масалитинов“ – Пловдив;
  • ПЕТАР АНДРЕЕВ за Мат в „Зимата на червените фенери“ от Адам Рап, реж. Крис Шарков, Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ – Шумен;
  • ХЕНРИ ЕСКЕЛИНЕН за Оскар Кокошка в „Алма Малер“ по мотиви от романа на Сашо Димоски, реж. Деян Пройковски, Драматичен театър „Стоян Бъчваров“, ТМПЦ – Варна;
  • НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ за режисурата на „Илюзията“ от Пиер Корней, Драматичен театър „Адриана Будевска“ – Бургас.

Водеща мъжка роля

  • ЙОРДАН РЪСИН за Кралят в „Обикновено чудо“ от Евгений Шварц, реж. Бюрхан Керим, Театър „Възраждане“;
  • ПЛАМЕН ДИМОВ за Леоне в „Глембаеви“ от Мирослав Кърлежа, реж. Ивица Булян, Народен театър „Иван Вазов“;
  • ТОДОР ДЪРЛЯНОВ за Вернер Хофман в „Берлин, Берлин“ от Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор, реж. Стоян Радев, Драматичен театър „Николай Масалитинов“ – Пловдив.

Водеща женска роля

  • РАДИНА ДУМАНЯН за Ема Келер в „Берлин, Берлин“ от Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор, реж. Стоян Радев, Драматичен театър „Николай Масалитинов“ – Пловдив;
  • СТАНКА КАЛЧЕВА за Патриша Хайсмит в „Швейцария“ от Джоана Мъри-Смит, реж. Владимир Люцканов, Театър 199 „Валентин Стойчев“;
  • СТЕФКА ЯНОРОВА за Силвия в „Слон в стаята“ – автор и реж. Елена Телбис, Театър 199 „Валентин Стойчев“ и Олга в „Три сестри“ по Антон Чехов, реж. Валерия Вълчева, Сдружение „Театър Вятър“, АРТ Къща.

Поддържаща мъжка роля

  • ВЕСЕЛИН МЕЗЕКЛИЕВ за Бащата в „Последна стъпка“ – автор и режисьор Йордан Славейков, Народен театър „Иван Вазов“;
  • КОНСТАНТИН ЕЛЕНКОВ за Поетът и Следовател Неделчев във „Влюбеният дирижабъл“ по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Миряна Башева и Гриша Трифонов, композиция Александър Секулов, реж. Диана Добрева, Драматичен театър „Николай Масалитинов“ – Пловдив;
  • ПЛАМЕН ВЕЛИКОВ за Тузенбах в „Три сестри“ по Антон Чехов, реж. Валерия Вълчева, Сдружение „Театър Вятър“, АРТ Къща.

Поддържаща женска роля

  • АНА ПАПАДОПУЛУ за Tea Ралева в „Хеда Габлер“ от Хенрик Ибсен, реж. Тимофей Кулябин, Народен театър „Иван Вазов“;
  • ВЯРА ТАБАКОВА за Майката в „Последна стъпка“ – автор и режисьор Йордан Славейков, Народен театър „Иван Вазов“;
  • ИРИНИ ЖАМБОНАС за Ксантипа в „Последната нощ на Сократ” от Стефан Цанев, реж. Съни Сънински, Театър 199 „Валентин Стойчев”.

Режисура

  • БОЯН КРАЧОЛОВ за „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“ от Том Стопард, Народен театър „Иван Вазов“;
  • СТОЯН РАДЕВ за „Берлин, Берлин“ от Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор, Драматичен театър „Николай Масалитинов“ – Пловдив;
  • СТАЙКО МУРДЖЕВ за „Велика“ от Тони Макнамара, Малък градски театър „Зад канала“.

Сценография и костюмография

  • БОРИС ДАЛЧЕВ, МИХАЕЛА ДОБРЕВА за „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“ от Том Стопард, реж. Боян Крачолов, Народен театър „Иван Вазов“;
  • ВАНИНА ЦАНДЕВА (сценография), МАРИЯ КОЛЕВА (костюми) за „Влюбеният дирижабъл“ по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Миряна Башева и Гриша Трифонов, композиция Александър Секулов, реж. Диана Добрева, Драматичен театър „Николай Масалитинов“ – Пловдив;
  • НИКОЛ ТРЕНДАФИЛОВА за „Обикновено чудо“ от Евгений Шварц, реж. Бюрхан Керим, Театър „Възраждане“.

Майсторско техническо осъществяване

  • „ВЛЮБЕНИЯТ ДИРИЖАБЪЛ“ по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Миряна Башева и Гриша Трифонов, композиция Александър Секулов, реж. Диана Добрева, Драматичен театър „Николай Масалитинов“ – Пловдив;
  • „ХЕДА ГАБЛЕР“ от Хенрик Ибсен, реж. Тимофей Кулябин, Народен театър „Иван Вазов“;
  • „АЛМА МАЛЕР“ по мотиви от романа на Сашо Димоски, реж. Деян Пройковски, Драматичен театър „Стоян Бъчваров“, ТМПЦ – Варна.

Авторска музика

  • АНТОНИ ДОНЧЕВ за „Деветдесет“ от Джоана Мъри-Смит, реж. Ивайло Христов, Младежки театър „Николай Бинев“;
  • САШКО КОСТОВ И ЯВОР КАРАГИТЛИЕВ за „Влюбеният дирижабъл“ по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Миряна Башева и Гриша Трифонов, композиция Александър Секулов, реж. Диана Добрева, Драматичен театър „Николай Масалитинов“ – Пловдив;
  • ПЕТЪР ДУНДАКОВ за „Дракула“ по Брам Стокър, реж. Стайко Мурджев, Драматичен театър „Никола Вапцаров“ – Благоевград.

Драматургичен текст

Излъчени от Гилдията на театроведите, критиците и драматурзите

  • „КОД ЖЪЛТО“ от Теодора Маркова;
  • „ПОСЛЕДНА СТЪПКА“ от Йордан Славейков;
  • „СЛОН В СТАЯТА“ от Елена Телбис.

Критически текст

Излъчени от Гилдията на театроведите, критиците и драматурзите

  • „БЪЛГАРСКИЯТ ТЕАТЪР 1856–2026. РЕПЕРТОАРНИ ПОЛИТИКИ. ПОСТАНОВЪЧНИ ПРАКТИКИ“ ОТ КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА, изд. Институт за изследване на изкуствата – Българска академия на науките; Сдружение АНТРАКТ, 2025;
  • „ВЛАСТ, СУВЕРЕНИТЕТ И РЕЖИСУРА“ ОТ ЯВОР ГЪРДЕВ, изд. Жанет 45, 2025;
  • „ТИШИНАТА КАТО ДЕЙСТВИЕ (ТЕАТРАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ И ПРАКТИКИ)“ ОТ СТИЛИЯН ПЕТРОВ, изд. Факел 2025.

Постижение в кукленото изкуство

Излъчени от Гилдията на творците в кукленото изкуство и комисия в състав: доц. д-р Михаела Тюлева (актриса, педагог), Жаклин Добрева (театровед), Ирослав Петков (режисьор)

  • АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ за режисурата на „Малката Баба Яга“ от Емилия Маленова, Младежки театър „Николай Бинев“;
  • АНА-МАРИЯ ЛАЛОВА за Дракончето в „Дракончето с теменужени очи“ по Герт Прокоп, реж. Веселин Бойдев, Столичен куклен театър;
  • ДИМИТЪР ИВАНОВ-МИЧ за Жабата/Мъж в „Дивите лебеди“ от Ханс Кристиан Андерсен, реж. Анна-Валерия Гостанян, Младежки театър „Николай Бинев“.

Куклен спектакъл

Излъчени от Гилдията на творците в кукленото изкуство

  • „В ЛУННАТА СТАЯ“ от Валери Петров, реж. Елица Петкова, Общински куклен театър – Благоевград;
  • „ГОЛЯМАТА ШАПКА“ по мотиви от японската народна приказка, реж. Елица Матева, Държавен куклен театър – Стара Загора;
  • „ФЕЯТА ВАНИЛИЯ“ по „Феята от захарницата“ на Катя Антонова, реж. София Трейман, Младежки театър „Николай Бинев“.

Съвременен танц и пърформанс

Излъчени от Гилдията за съвременни изпълнителски изкуства и комисия в състав: Галина Борисова (танцов артист, хореограф, режисьор, педагог), Емилиян Гацов-Елби (композитор, автор на музика към театрални и танцови представления, игрални и документални филми), Зорница Стоянова (хореограф, фотограф, видео артист и лайт дизайнер), Ина Гергинова (танцьор, хореограф, арт терапевт, продуцент на свободна практика), Юлияна Сайска (актриса, режисьор и продуцент на свободна практика)

  • ИВА СВЕЩАРОВА и ВИЛИ ПРАГЕР за „Тела на властта“, продукция на Брейн стор проджект, РЦСИ Топлоцентрала;
  • СТЕФАНИЯ ГЕОРГИЕВА за „Верижна реакция“, продукция на АТОМ ТЕАТЪР, РЦСИ Топлоцентрала;
  • ТЕОДОРА ПОПОВА за „Happy Together – Unhappy Together“, продукция на Театрално сдружение ENSO и Artitude, РЦСИ Топлоцентрала.

Дублаж / озвучаване при жените

Излъчени от Гилдията на актьорите, работещи в дублаж

  • НИНА ГАВАЗОВА за Ниляй в „Шербет от боровинки“;
  • ПЕТЯ АБАДЖИЕВА за Хала в „Тези, които ще умрат“;
  • ЯНИЦА МАСЛИНКОВА за Рейчъл Морган във „В леглото на врага“.

Дублаж / озвучаване при мъжете

Излъчени от Гилдията на актьорите, работещи в дублажа

  • ВИКТОР ТАНЕВ за Паисий в „Св. Паисий от Фараса“;
  • ИВАЙЛО ВЕЛЧЕВ за Лисицата Ник Уайлд в „Зоотрополис 2“;
  • СВЕТЛОМИР РАДЕВ за Масимо в „Мафията убива само през лятото“.

Вариететно изкуство

Излъчена от Гилдията за вариететно изкуство

  • ЙОРДАН ДИМИТРОВ ЯНЕВ-ЗАЙН за приноса му в областта на вариететното изкуство.

Атракционно и сценично изкуство

Излъчена от Гилдията за атракционни сценични изкуства

  • ВЕСЕЛИН МАРИНОВ за популяризирането на българската музикална култура.

Съвременна българска музика

Излъчена от Гилдията на музикалните артисти

  • ВЕСЕЛА МОРОВА за изпълнението на песните “You Are The Sunshine Of My Life”, “This Masquerade”, “On Broadway”;
  • ВАСИЛ ЖЕЛЕВ за изпълнението на песните “Perfect”, “Beggin”, “I think they call this love”, “Counting stars”;
  • ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ за авторските композиции за китара “Smooth Jazzy vibe“, “Lofi Groove”, “Gentle touch”, “Smooth & Soul Ballad”, “Endless journey”.

Награда за цирково изкуство

Излъчена от Гилдията на цирковите артисти

  • НЕНЧО ИЛЧЕВ за принос в развитието и популяризирането на илюзионното изкуство и за създаването на Музея на магията.

