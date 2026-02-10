Веселин Маринов и Ненчо Илчева са сред номинирани за наградите "Икар" 2026
Месец февруари винаги е изключително динамичен за театралната сфера - преди ден бяха обявени номинациите за наградите "Икар". Наградите по традиция ще бъдат раздадени на официална церемония в Световния ден на театъра - 27 март. Тази година ще се проведе 52-рото издание на наградите.
Претендентите за статуетката на Съюза на артистите в България станаха ясни на 9 февруари в рамките на ХXI издание на Софийския театрален салон. Получателите на специалните статуетки също бяха обявени вчера. Това са доц. Мария Диманова, на която ще бъде връчено отличието за чест и достойнство, както и Анета Сотирова, на която е отреден "Икар" за изключителен принос към българския театър.
Награда за АКТ-УНИМА за значим принос в развитието на българското куклено изкуство се присъжда на проф. Дойчина Синигерска, а "Икар 2026" за педагогическа дейност се присъжда на проф. Боньо Лунгов. Това обявиха от Съюза на артистите в България на сайта си.
Ето всички номинирани за Националните награди за сценични изкуства "Икар 2026".
Дебют
- АЛЕКСАНДЪР КЕНДЕРОВ за Хермес/Вал във „Велика“ от Тони Макнамара, реж. Стайко Мурджев, Малък градски театър „Зад канала“ и за Джонатан Харкър в „Дракула“ от Брам Стокър, реж. Стайко Мурджев, Драматичен театър „Никола Вапцаров“ – Благоевград;
- ПАОЛА МАРАВИЛЯ за Аглая Ивановна в „Лицето на ближния“ по „Идиот“ от Фьодор Достоевски (Програма „Изгонването на бесовете“), реж. Маргарита Младенова, Театрална работилница „СФУМАТО“ и за Поетът и Любимата във „Влюбеният дирижабъл“ по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Миряна Башева и Гриша Трифонов, композиция Александър Секулов, реж. Диана Добрева, Драматичен театър „Николай Масалитинов“ – Пловдив;
- ПЕТАР АНДРЕЕВ за Мат в „Зимата на червените фенери“ от Адам Рап, реж. Крис Шарков, Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ – Шумен;
- ХЕНРИ ЕСКЕЛИНЕН за Оскар Кокошка в „Алма Малер“ по мотиви от романа на Сашо Димоски, реж. Деян Пройковски, Драматичен театър „Стоян Бъчваров“, ТМПЦ – Варна;
- НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ за режисурата на „Илюзията“ от Пиер Корней, Драматичен театър „Адриана Будевска“ – Бургас.
Водеща мъжка роля
- ЙОРДАН РЪСИН за Кралят в „Обикновено чудо“ от Евгений Шварц, реж. Бюрхан Керим, Театър „Възраждане“;
- ПЛАМЕН ДИМОВ за Леоне в „Глембаеви“ от Мирослав Кърлежа, реж. Ивица Булян, Народен театър „Иван Вазов“;
- ТОДОР ДЪРЛЯНОВ за Вернер Хофман в „Берлин, Берлин“ от Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор, реж. Стоян Радев, Драматичен театър „Николай Масалитинов“ – Пловдив.
Водеща женска роля
- РАДИНА ДУМАНЯН за Ема Келер в „Берлин, Берлин“ от Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор, реж. Стоян Радев, Драматичен театър „Николай Масалитинов“ – Пловдив;
- СТАНКА КАЛЧЕВА за Патриша Хайсмит в „Швейцария“ от Джоана Мъри-Смит, реж. Владимир Люцканов, Театър 199 „Валентин Стойчев“;
- СТЕФКА ЯНОРОВА за Силвия в „Слон в стаята“ – автор и реж. Елена Телбис, Театър 199 „Валентин Стойчев“ и Олга в „Три сестри“ по Антон Чехов, реж. Валерия Вълчева, Сдружение „Театър Вятър“, АРТ Къща.
Поддържаща мъжка роля
- ВЕСЕЛИН МЕЗЕКЛИЕВ за Бащата в „Последна стъпка“ – автор и режисьор Йордан Славейков, Народен театър „Иван Вазов“;
- КОНСТАНТИН ЕЛЕНКОВ за Поетът и Следовател Неделчев във „Влюбеният дирижабъл“ по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Миряна Башева и Гриша Трифонов, композиция Александър Секулов, реж. Диана Добрева, Драматичен театър „Николай Масалитинов“ – Пловдив;
- ПЛАМЕН ВЕЛИКОВ за Тузенбах в „Три сестри“ по Антон Чехов, реж. Валерия Вълчева, Сдружение „Театър Вятър“, АРТ Къща.
Поддържаща женска роля
- АНА ПАПАДОПУЛУ за Tea Ралева в „Хеда Габлер“ от Хенрик Ибсен, реж. Тимофей Кулябин, Народен театър „Иван Вазов“;
- ВЯРА ТАБАКОВА за Майката в „Последна стъпка“ – автор и режисьор Йордан Славейков, Народен театър „Иван Вазов“;
- ИРИНИ ЖАМБОНАС за Ксантипа в „Последната нощ на Сократ” от Стефан Цанев, реж. Съни Сънински, Театър 199 „Валентин Стойчев”.
Режисура
- БОЯН КРАЧОЛОВ за „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“ от Том Стопард, Народен театър „Иван Вазов“;
- СТОЯН РАДЕВ за „Берлин, Берлин“ от Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор, Драматичен театър „Николай Масалитинов“ – Пловдив;
- СТАЙКО МУРДЖЕВ за „Велика“ от Тони Макнамара, Малък градски театър „Зад канала“.
Сценография и костюмография
- БОРИС ДАЛЧЕВ, МИХАЕЛА ДОБРЕВА за „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“ от Том Стопард, реж. Боян Крачолов, Народен театър „Иван Вазов“;
- ВАНИНА ЦАНДЕВА (сценография), МАРИЯ КОЛЕВА (костюми) за „Влюбеният дирижабъл“ по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Миряна Башева и Гриша Трифонов, композиция Александър Секулов, реж. Диана Добрева, Драматичен театър „Николай Масалитинов“ – Пловдив;
- НИКОЛ ТРЕНДАФИЛОВА за „Обикновено чудо“ от Евгений Шварц, реж. Бюрхан Керим, Театър „Възраждане“.
Майсторско техническо осъществяване
- „ВЛЮБЕНИЯТ ДИРИЖАБЪЛ“ по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Миряна Башева и Гриша Трифонов, композиция Александър Секулов, реж. Диана Добрева, Драматичен театър „Николай Масалитинов“ – Пловдив;
- „ХЕДА ГАБЛЕР“ от Хенрик Ибсен, реж. Тимофей Кулябин, Народен театър „Иван Вазов“;
- „АЛМА МАЛЕР“ по мотиви от романа на Сашо Димоски, реж. Деян Пройковски, Драматичен театър „Стоян Бъчваров“, ТМПЦ – Варна.
Авторска музика
- АНТОНИ ДОНЧЕВ за „Деветдесет“ от Джоана Мъри-Смит, реж. Ивайло Христов, Младежки театър „Николай Бинев“;
- САШКО КОСТОВ И ЯВОР КАРАГИТЛИЕВ за „Влюбеният дирижабъл“ по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Миряна Башева и Гриша Трифонов, композиция Александър Секулов, реж. Диана Добрева, Драматичен театър „Николай Масалитинов“ – Пловдив;
- ПЕТЪР ДУНДАКОВ за „Дракула“ по Брам Стокър, реж. Стайко Мурджев, Драматичен театър „Никола Вапцаров“ – Благоевград.
Драматургичен текст
Излъчени от Гилдията на театроведите, критиците и драматурзите
- „КОД ЖЪЛТО“ от Теодора Маркова;
- „ПОСЛЕДНА СТЪПКА“ от Йордан Славейков;
- „СЛОН В СТАЯТА“ от Елена Телбис.
Критически текст
Излъчени от Гилдията на театроведите, критиците и драматурзите
- „БЪЛГАРСКИЯТ ТЕАТЪР 1856–2026. РЕПЕРТОАРНИ ПОЛИТИКИ. ПОСТАНОВЪЧНИ ПРАКТИКИ“ ОТ КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА, изд. Институт за изследване на изкуствата – Българска академия на науките; Сдружение АНТРАКТ, 2025;
- „ВЛАСТ, СУВЕРЕНИТЕТ И РЕЖИСУРА“ ОТ ЯВОР ГЪРДЕВ, изд. Жанет 45, 2025;
- „ТИШИНАТА КАТО ДЕЙСТВИЕ (ТЕАТРАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ И ПРАКТИКИ)“ ОТ СТИЛИЯН ПЕТРОВ, изд. Факел 2025.
Постижение в кукленото изкуство
Излъчени от Гилдията на творците в кукленото изкуство и комисия в състав: доц. д-р Михаела Тюлева (актриса, педагог), Жаклин Добрева (театровед), Ирослав Петков (режисьор)
- АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ за режисурата на „Малката Баба Яга“ от Емилия Маленова, Младежки театър „Николай Бинев“;
- АНА-МАРИЯ ЛАЛОВА за Дракончето в „Дракончето с теменужени очи“ по Герт Прокоп, реж. Веселин Бойдев, Столичен куклен театър;
- ДИМИТЪР ИВАНОВ-МИЧ за Жабата/Мъж в „Дивите лебеди“ от Ханс Кристиан Андерсен, реж. Анна-Валерия Гостанян, Младежки театър „Николай Бинев“.
Куклен спектакъл
Излъчени от Гилдията на творците в кукленото изкуство
- „В ЛУННАТА СТАЯ“ от Валери Петров, реж. Елица Петкова, Общински куклен театър – Благоевград;
- „ГОЛЯМАТА ШАПКА“ по мотиви от японската народна приказка, реж. Елица Матева, Държавен куклен театър – Стара Загора;
- „ФЕЯТА ВАНИЛИЯ“ по „Феята от захарницата“ на Катя Антонова, реж. София Трейман, Младежки театър „Николай Бинев“.
Съвременен танц и пърформанс
Излъчени от Гилдията за съвременни изпълнителски изкуства и комисия в състав: Галина Борисова (танцов артист, хореограф, режисьор, педагог), Емилиян Гацов-Елби (композитор, автор на музика към театрални и танцови представления, игрални и документални филми), Зорница Стоянова (хореограф, фотограф, видео артист и лайт дизайнер), Ина Гергинова (танцьор, хореограф, арт терапевт, продуцент на свободна практика), Юлияна Сайска (актриса, режисьор и продуцент на свободна практика)
- ИВА СВЕЩАРОВА и ВИЛИ ПРАГЕР за „Тела на властта“, продукция на Брейн стор проджект, РЦСИ Топлоцентрала;
- СТЕФАНИЯ ГЕОРГИЕВА за „Верижна реакция“, продукция на АТОМ ТЕАТЪР, РЦСИ Топлоцентрала;
- ТЕОДОРА ПОПОВА за „Happy Together – Unhappy Together“, продукция на Театрално сдружение ENSO и Artitude, РЦСИ Топлоцентрала.
Дублаж / озвучаване при жените
Излъчени от Гилдията на актьорите, работещи в дублаж
- НИНА ГАВАЗОВА за Ниляй в „Шербет от боровинки“;
- ПЕТЯ АБАДЖИЕВА за Хала в „Тези, които ще умрат“;
- ЯНИЦА МАСЛИНКОВА за Рейчъл Морган във „В леглото на врага“.
Дублаж / озвучаване при мъжете
Излъчени от Гилдията на актьорите, работещи в дублажа
- ВИКТОР ТАНЕВ за Паисий в „Св. Паисий от Фараса“;
- ИВАЙЛО ВЕЛЧЕВ за Лисицата Ник Уайлд в „Зоотрополис 2“;
- СВЕТЛОМИР РАДЕВ за Масимо в „Мафията убива само през лятото“.
Вариететно изкуство
Излъчена от Гилдията за вариететно изкуство
- ЙОРДАН ДИМИТРОВ ЯНЕВ-ЗАЙН за приноса му в областта на вариететното изкуство.
Атракционно и сценично изкуство
Излъчена от Гилдията за атракционни сценични изкуства
- ВЕСЕЛИН МАРИНОВ за популяризирането на българската музикална култура.
Съвременна българска музика
Излъчена от Гилдията на музикалните артисти
- ВЕСЕЛА МОРОВА за изпълнението на песните “You Are The Sunshine Of My Life”, “This Masquerade”, “On Broadway”;
- ВАСИЛ ЖЕЛЕВ за изпълнението на песните “Perfect”, “Beggin”, “I think they call this love”, “Counting stars”;
- ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ за авторските композиции за китара “Smooth Jazzy vibe“, “Lofi Groove”, “Gentle touch”, “Smooth & Soul Ballad”, “Endless journey”.
Награда за цирково изкуство
Излъчена от Гилдията на цирковите артисти
- НЕНЧО ИЛЧЕВ за принос в развитието и популяризирането на илюзионното изкуство и за създаването на Музея на магията.
