Мъж опита да подкупи полицаи с 40 евро

Мъж опита да подкупи полицаи с 40 евро
Мъж бе задържан при опит да подкупи полицейски служители, съобщиха от ОДМВР-Пловдив.

Около 21 ч. в четвъртък двама униформени от РУ-Първомай, които осъществявали пътен контрол в село Бяла река, спрели за проверка лек автомобил „Мерцедес“.

След като било установено, че моторното превозно средство няма сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ и е със служебно прекратена регистрация, полицаите започнали да оформят акт по Закона за движение по пътищата.

С намерение да осуети техните действия обаче, от колата слязъл пътник и подхвърлил в патрулката 40 евро.

Мъжът, на 55 години, веднага бил задържан, а за случилото се – подадена информация в дежурната част на районното управление.

Пристигналата оперативна група направила оглед на местопроизшествието и иззела банкнотите – две по 10 и една по 20 евро.

Материалите по образуваното бързо производство за престъпление по чл. 304а от НК са докладвани в Окръжна прокуратура – Пловдив, под чието ръководство действията продължават.

