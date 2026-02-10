Експерти: Поведението на тримата от "Петрохан" изглежда режисирано

Шесторно убийство разтърси България - как се създават тайни общества, прикрити като фондации и школи за рейнджъри, и как родители са се доверявали да пускат децата си на тези обучения...

Психотерапевтът Ники Марков изтъква важността на контекста при оценката на кадрите от камерата на хижа "Петрохан".

"Ако видим кадрите, извадени от контекста на тази трагедия - начинът, по който се държат тези трима човека пред хижата, начинът, по който животното играе с тях... Изтичането на най-различна информация, преди тя да бъде потвърдена, не прави услуга на никого", коментира Марков в предаването "България сутрин".

Той сподели, че му е направило впечатление взаимоотношенията между хората и кучето, което ги приема като много близки, но те не му реагират.

"Това ме навежда на мисълта, че тяхното поведение е режисирано. Това се подкрепя и от начина, по който говорят. Изглежда ми сякаш те говорят пред камера и може да знаят, че има камера. Може да искат и да оставят послание. Минорната нотка абсолютно отсъства", добави психотерапевтът.

Адвокат Пламен Борисов отбеляза недостига на ясни факти по случая.

"Имаме оскъдица на факти. Даже половинчати факти. Натрапчиво е усещането, че ни насочват към определен извод. Много необясними неща има, които са в сферата на психологията. Имаме шест трупа, нямаме мотив за тези убийства. Моментът е много деликатен и всеки един коментар може да нарани близките на жертвите", заяви той пред Bulgaria ON AIR.

Юристът подчерта, че ситуацията е изключително чувствителна и прибързаните заключения могат да навредят.

Марков разсъждава върху психологическата динамика и търсенето на смисъл в трудни моменти.

"В подобни трудни случаи човек има нужда да намери смисъл в страданието. Групата от хора са търсили смисъл в религиозни направления. Ако се върнем на родителите, възможно е те да разполагат с повече неща от нас. Важно е да споменем, че за да може човек да довери дете си на някого, му има доверие. Явно има изградени взаимоотношения между тях", посочи психотерапевтът.

Според него наличието на доверие между родителите и участниците е ключов фактор за разбирането на поведението им.

Марков обърна внимание на структурата на групата и нейната идеология.

"Моториката на създаване на подобни общества може да бъде различна. Това, което можем да тълкуваме от кадрите, е, че има силно наличие на артефакти. Те са били затворена група с някаква идеология", добави психотерапевтът.

Борисов коментира действията на родителите и документите, свързани с тях.

"Тези родители вярват, че са направили нещо добро за децата си. Излезе жалба, която е оттеглена преди няколко години. Това повдига въпроси", каза адвокатът.

Той подчерта, че е необходимо съвместно действие между родителите и институциите.

Борисов е категоричен, че трябва да се работи и с родителите, а институциите трябва да са на ниво, за да се свърши необходимото.