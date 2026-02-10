"Трябваше да подадете оставка и да се готвим за избори 2 в 1": МЕЧ отиде при президента, но отказа да проведе консултации

Президентът Илияна Йотова продължава с последния етап на консултациите за избора на служебен премиер с парламентарно представените партии. Точно в 11:30 ч. на „Дондуков” 2 пристигнаха представителите на „Морал, единство, чест” - председателят на ПГ Кирил Веселински, лидерът на партията Радостин Василев и депутатът Красимир Манов. Те обаче отказаха да проведат консултации и след уводното слово на лидера си, напуснаха Президентството.



Универсалните решения в кухнята и защо стават все по-популярни?tvboutique.bg

"Консултациите не са формални, те показват най-належащите проблеми за решаване пред служебния кабинет. Най-важното е провеждането на честни и добре подредени избори. За мен е от голямо значение да чуя какво трябва да се случи в Народното събрание. Изборът на служебен премиер не е голям, но се надявам да осигурим сигурност и стабилност в страната", каза Йотова преди началото по същество.

Радостин Василев призова за искреност в политическата класа. "Обградени сме от лицемерие и институционален разпад, което води до обругаване на морални ценности. Подхождам с огромен скептицизъм към тези консултации. Имам опасения, свързани с президента и случващото се. В България не беше проведена истинска лустрация, затова 36 години след промените на висши постове да присъстват лица с тежко номенклатурно минало. Постоянно живеем с надеждата, че моделът ще бъде изчистен. Моралното Ви задължение беше да подадете оставка с него, защото изглежда, че използвате поста за бъдеща своя кампания. Скептичен съм, че сте способна да проведете истинска безпристрастна кампания", обърна се той към Йотова.

Според него тя е снимана с различни партийно обвързани личности и това предизвиква съмнения в обективността на избора ѝ. "Мисля, че не сме в състояние да водим диалог, тъй като трябваше такива като Вас да бъдат лустрирани от заемане на висши постове, Вие сте част от олигархичен модел. Няма да участваме повече на тези безсмислени консултации, защото умишлено ги протакате, за да си създаде Румен Радев партия. Единствената възможна кандидатура е на подуправителя на БНБ Андрей Гюров - само той може да се еманципира от модела на Пеевски и Борисов. Днес трябваше да се готвим за избори 2 в 1", допълни Василев. След това представителите на МЕЧ напуснаха Гербовата зала, като не изчакаха отговора на държавния глава.

След като вече бяха напуснали залата, Йотова отговори: "Благодаря на парламентарната група на политическа партия МЕЧ. Очевидно дойдоха, за да си кажат думите за своята предизборна кампания. В нито един момент и с нищо не се отричам от своята биография. Тя е видна, прозрачна пред всички български граждани, които няколко пъти са ме избирали за народен представител, депутат в Европейския парламент и вицепрезидент. Спазвайки конституционните текстове, защото това за нас е основният закон, след като президентът е подал оставка, вицепрезидентът приема неговите правомощия".

Преди МЕЧ, днес от „Алианс за права и свободи” посочиха, че след вътрешен анализ е преценено, че позицията ѝ е, че Андрей Гюров отговаря на очакванията за служебен премиер. А след партията на Радостин Василев, при президента на разговори пристигат представители на най-малката парламентарна група - „Величие”. Така завършва последната фаза преди избора на служебен премиер от страна на президента.

Припомняме, че на 4 февруари на "Дондуков 2" първи дойдоха представителите на парламентарната група на „ДПС – Ново начало” - заместник-председателите Искра Михайлова и Ертен Анисова, както и депутатът Атидже Алиева - Вели. От формацията подчертаха, че служебният премиер трябва да има доказан административен опит и да познава структурите на държавата.

След тях при държавния глава пристигнаха представители на "БСП - Обединена левица", чиито функционери посочиха, че осъзнават трудната ситуация, в която Йотова е поставена, но отговорност трябва да понесе и НС. Третата по големина политическа сила в Народното събрание - "Възраждане", предварително заяви, че няма да се яви на консултации. От формацията поясниха, че частично допустим за служебен премиер според тях е само Андрей Гюров.

А от "Има такъв народ" призоваха държавния глава служебният премиер да не е политическа фигура, каквито според формацията са Андрей Гюров и Димитър Главчев.

В първата фаза на парламентарните консултации ГЕРБ-СДС предложи избор на нов председател на НС, за да има още един кандидат за служебен премиер. А от ПП-ДБ пък подчертаха, че са необходими честни избори, а предишният служебен кабинет не трябва да се повтаря.

Йотова трябва да избере служебен премиер измежду петима от т.нар. "домова книга", които заявиха принципното си съгласие да поемат поста. Това са подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната плата Димитър Главчев и двете му заместнички - Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

От подписването на указа за назначаване на служебно правителство зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца от старта на временното управление.