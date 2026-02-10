  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +3 / +4
Пловдив: +2 / +3
Варна: +2 / +3
Сандански: +7 / +8
Русе: +0 / +1
Добрич: +0 / +1
Видин: +0 / +0
Плевен: +0 / +1
Велико Търново: +1 / +2
Смолян: -1 / +0
Кюстендил: +4 / +6
Стара Загора: +1 / +1

Вижте съвети как да разпознаете фалшивото евро?

  • Сподели в:
  • Viber
Вижте съвети как да разпознаете фалшивото евро?
A A+ A++ A

Как можете да разпознаете фалшива евробанкнота без специализирана техника? Единственото, което трябва да направите е да пипнете, наклоните и разгледате внимателно парите.

С цел предпазване от фалшифициране всяка истинска банкнота е с вградени защитни елементи. Тя има релеф и е направена от шумяща и твърда хартия. За да усетите, че мастилото е релефно, прокарайте пръст по лицевата ѝ страна и леко я подраскайте с нокът.

Разгледайте банкнотата срещу светлината, за да видите водния знак, осигурителната нишка и цифрите. Трите детайла могат да се видят от лицевата и от обратната страна и показват, че парите са истински. Винаги проверявайте няколко защитни елемента. Ако имате съмнения, сравнете банкнотата с друга, за която сте сигурни, че е истинска.

За да се улесни разпознаването на евробанкнотите от незрящи и хора с увредено зрение, са вградени четири елемента. Банкнотите с различна стойност се различават по-размер. Тези с по-голям номинал са по-големи. Банкнотите имат преобладаващ цвят – от 10 евро е червена, а от 20 евро е синя. Номиналната стойност е изписана с отчетливо с големи цифри. Парите имат релефен печат, при който мастилото е изпъкнало на определени места.

#евро

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Финанси
Последно от Финанси

Всички новини от Финанси »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?
Виж резултатите