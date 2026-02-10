Връхлита ни силна магнитна буря!
На 13 февруари се очаква магнитна буря, която може да създаде сериозен дискомфорт за метеочувствителните хора, сочат прогнозите за космическото време. Денят се очертава като най-натоварващият от втората седмица на февруари, с повишена слънчева активност и смущения в магнитното поле на Земята.
Според специалистите се очаква активност около Kp 5, което се класифицира като умерена геомагнитна буря. При такива стойности често се наблюдават главоболие, рязка умора, колебания в кръвното налягане, раздразнителност, проблеми със съня и понижена концентрация.
Най-засегнати обикновено са: хора със сърдечносъдови заболявания; с високо или ниско кръвно налягане; възрастни; хора с хронична умора, тревожност или нарушения на съня; метеочувствителни.
Специалистите съветват в този ден да се избягват физическо и емоционално претоварване, да се ограничи консумацията на кафе и алкохол и да се следят стойностите на кръвното налягане. Препоръчва се повече почивка, добър сън и прием на достатъчно течности.
Магнитната буря на 13 февруари идва след относително по-спокоен период. На 12 февруари условията се очаква да са най-благоприятни за седмицата, което прави контраста още по-осезаем.
Експертите напомнят, че макар магнитните бури да не са опасни за здравите хора, организмът на чувствителните реагира осезаемо, а симптомите не бива да се подценяват.
