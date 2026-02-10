Убийства, самоубийства или религиозни практики: Случаят „Петрохан“ раздели обществото

Продължава разследването по случая „Петрохан“. Жертвите са общо шест. Предстои да станат ясни резултатите от аутопсията на трите тела, открити в кемпер край връх Околчица. Водещата версия към този момент е убийство с последвало самоубийство.

Припомняме, че в понеделник от полицията и прокуратурата разпространиха записи от охранителни камери, които са запечатали последните часове на мъжете в хижата край "Петрохан", както и началото на опожаряването им.

На тези кадри се вижда моментът, в който трима души - Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишното момче, напускат района. Дни по-късно те бяха открити мъртви във Врачанско.

Разследването продължава, но обществото все още не получава достатъчно яснота, за да спрат съмненията и спекулациите. Това коментира криминалният репортер на NOVA Иван Кънчев, който от първия ден следи случая и присъства на първия подробен брифинг на властите.



На него стана ясно, че камери, монтирани в самата хижа, са унищожени при пожар, но записи от външен охранителен периметър показват как трима от загиналите напускат района, а по-късно същата вечер хижата е подпалена.

По данни на прокуратурата и полицията по оръжията е открита ДНК само на тримата, намерени убити пред хижата, без следи от външна намеса. Анализ показва, че раните са на места, които подсказват, че може да са нанесени собственоръчно. Въпреки това, 15-годишното момче, открито мъртво в кемпера край Околчица с две огнестрелни рани, поражда сериозни въпроси, включително за т.нар. „контролен изстрел“.

"Разпитани са десетки свидетели, включително близки на загиналите. По техни думи в последните месеци в групата е имало силна психическа нестабилност, а идеята, че „смъртта е изход“, е била обсъждана многократно", каза Кънчев. Установени са и религиозни практики, свързвани с течение в тибетския будизъм, които били задължителни за всички членове. Към момента полицията не издирва други заподозрени за убийствата.

В социалните мрежи обаче полемиката е ожесточена - има твърдения за секта, групово самоубийство, версии за хладнокръвно убийство и прикриване на истината. Появиха се и съмнения, че разпространените от разследващите видеозаписи са манипулирани или генерирани с изкуствен интелект. „Иска ми се да вярвам, че тези кадри са истински“, каза Иван Кънчев и допълни, че евентуална манипулация би могла сравнително лесно да бъде установена с експертиза.

Друг спорен момент остава темата за камерите около хижата - дали са били там отдавна, или са поставени по-късно. Според Кънчев е по-вероятно те просто да не са били видими.

Изводът на журналиста засега е един: категорични заключения не могат да се правят. „Аз предпочитам да казвам, че не знам и да проверявам всяка информация по няколко пъти“, обобщава той.

Според криминалния журналист от в. „24 часа“ Кирил Борисов, фактите, изнесени от МВР и прокуратурата до момента, ясно очертават версията за ритуално самоубийство или убийство, последвано от самоубийство, в контекста на затворена религиозна общност със сектантски характеристики.



„Всички събрани данни сочат именно в тази посока. За нормално мислещите хора няма сериозно съмнение по случая. Другият, много по-голям проблем е, че обществото не вярва на институциите“, коментира Борисов.

По повод интервюто на Ралица Асенова – майка на Николай Златков, журналистът изрази съболезнования към близките на загиналите. По думите му за семействата ще бъде изключително трудно да приемат фактите и мисълта, че техните близки сами са взели фаталното решение, повлияни от своя духовен водач Ивайло Калушев.

От своя страна експертът по национална сигурност Иван Анчев подчерта, че не разполага с вътрешна информация от разследването и не желае да издига хипотези. Той обаче беше категоричен, че е налице сериозен срив в комуникацията между институциите и обществото.

„Тройното убийство в хижа „Петрохан“ само по себе си е изключително тежък криминален акт и логично предизвика бурна обществена реакция. В същото време държавата запази почти пълно мълчание, оправдавайки се с текущо разследване“, заяви Анчев. Според него, ако още тогава наличната информация беше представена по ясен и приемлив начин, е възможно последвалите трагични събития и загубата на още три човешки живота да са могли да бъдат предотвратени.

Кирил Борисов призна, че няма логично обяснение защо групата се е разделила – част от хората са останали в хижата, а други са поели към връх Околчица. „Околчица е силно символично място, свързано с Христо Ботев. Самият Калушев публикува във Facebook стихотворението „Борба“, което придава на действията му по-героичен и идеологически заряд“, посочи той. По думите му е възможно хората, останали в хижата, да са били по-високо в йерархията на затворената общност, докато към върха са тръгнали Калушев и „младите надежди" .

Иван Анчев обърна внимание и на експертните детайли по случая. „Има следи от барутни натривки и от взривни вещества – те доказват, че дадено лице е произвело изстрел“, коментира той и допълни, че в нито една световна религия самоубийството не се поощрява. „Дори в будизма се приема, че извършването на самоубийство води до прераждане в по-низше животно“, подчерта той.

Борисов проследи и развитието на групата през годините. По думите му всичко е започнало като неправителствена организация, ангажирана с охраняване на защитени държавни територии и сътрудничество с властите. Впоследствие структурата придобива паравоенен характер, а по-късно дори е представяна публично като педофилска мрежа – твърдения, за които, по думите му, няма доказателства.

„Истината, която е трябвало да се знае много по-рано, е че става въпрос за религиозно течение, основано от Ивайло Калушев – човек, който е обучавал последователите си в практики като хипноза, шаманизъм и връзка с извънземни. Това няма нищо общо с класическия будизъм“, подчерта журналистът.

Според Борисов институциите – прокуратурата, ДАНС и МВР – са били наясно, че в тази среда съществува религиозно учение, но са подценили риска. „Тези хора може и да са били полезни на обществото в определен момент, но очевидно са залитнали опасно в религиозни убеждения, което е довело до трагичния край“, заключи той.

Разследването продължава, а окончателните отговори се очакват от експертизите и съдебномедицинските анализи.