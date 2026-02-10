АПС при президента: Нашето виждане за служебен премиер е Андрей Гюров

Представители на "Алианс за права и свободи" (АПС) пристигнаха на „Дондуков“ 2 за консултации с президента Илияна Йотова в рамките на процедурата по назначаване на служебен премиер.

Сред дошлите за срещата с президента са Хайри Садъков, Танер Али, Севим Али и Явор Хайтов.

"Трябва да гарантираме максималната стабилност и сигурност на нашите граждани", каза Илияна Йотова в началото на консултациите.

"Нашето виждане за служебен премиер е Андрей Гюров", обяви Хайри Садъков.

"Уверявам Ви от името на АПС, че вашето решение за избор на служебен премиер и съставяне на служебен кабинет, отговаряйки на обществените очаквания, ще получи широка обществена подкрепа", каза още той.

"Обществото очаква служебен премиер и кабинет, който да гарантира честни и прозрачни избори, който да осигури нулева толерантност за купения и корпоративен вот и пълно ограничаване на възможностите за манипулация на вота след края на изборния ден при подготовка и отчитане на изборите. Това е възможно с механизмите на служебния кабинет. При силна воля от тяхна страна тези лоши явления могат да бъдат ограничени и минимализирани", подчерта още Хайри Садъков.

Според него приемането на ограниченията в секциите в чужбина погазва Конституцията и ограничава правата на много хора в чужбина. От АПС призоваха Йотова да наложи вето на закона.

По-късно президентът Илияна Йотова ще приеме представители на парламентарната група на "Морал, единство, чест" (МЕЧ) от 11:30 ч., както и на групата на "Величие" – от 13 ч.

В сряда държавният глава разговаря с „ДПС – Ново начало“, „БСП – Обединена левица“ и „Има такъв народ“ (ИТН).

В края на януари Илияна Йотова се срещна с всички потенциални служебни премиери, посочени в Конституцията, като петима от тях изразиха готовност да поемат поста.

