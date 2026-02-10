Майката на Ивайло Калушев: Синът ми е убит!

"Категорично не вярвам във версията, която се опитва да пробутва МВР! Синът ми не е извършил всичко това! Той е убит! Това е истината за мен. Сигурна съм, че рано или късно всичко ще изплува".

Това заяви силно развълнувана пред репортер на Lupa.bg майката на намерения мъртъв Ивайло Калушев - Стела Димитрова-Майсторова.

"Вие не го познавате, нали?! Ами попитайте всички, които го познаваха - той не е способен на това. Иво не би се самоубил, камо ли да отнеме чужд живот. Не, не, не - категорично не! Сто пъти не! Това противоречи на възгледите му, на възпитанието, на морала му", допълни Стела Димитрова-Майсторова, която е сред най-известните родни пианистки.

Жената е съсипана, след като вчера труповете на сина й и на останалите двама млади мъже - 15-годишният Алек и 23-годишният Николай Златков, бяха намерени в кемпера му близо до връх Околчица. Тя отказва да повярва в разследването на полицията и смята, че всичките 6 жертви са били убити от друг човек.

"Не желая да давам интервюта на този етап. Твърде голяма е болката ми. Но ще говоря, защото паметта на Ивайло не бива да бъде опетнявана с изфабрикувани версии", сложи точка на краткия разговор с наш репортер Стела Димитрова - Майсторова. Тя все още не е получила тялото на сина си, тъй като то е задържано от полицията за аутопсия.