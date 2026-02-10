Версията за "паравоенна секта" на Петрохан рухна

Официалната версия на МВР и прокуратурата за трагедията на "Петрохан", която дни наред внушаваше наличието на опасна "паравоенна секта", се разпадна на съставните си части след вчерашната съвместна пресконференция на институциите. Вместо престъпна група, занимаваща се с "небогоугодни дела", както заяви и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, разследването установи, че загиналите са сътрудничили активно на държавата в опазването на реда.

Крахът на "чудовището"

Седмица след откриването на първите тела в изгорялата хижа, наративът за "изверга" Иво Калушев, който е избил приятелите си и е отвлякъл дете, катастрофира челно във фактите. Според изнесените вчера данни, органите на реда са знаели още на втория ден от записите на камерите, че Калушев, 22-годишният Николай Златков и 15-годишното момче не са били в хижата часове преди смъртта на останалите трима.

Въпреки това, институциите мълчаливо подхранваха версията за "бягство на убиеца", докато не откриха телата и на тримата издирвани в кемпер край Враца тази неделя.

"Сектата", която върши работата на МВР

Още по-шокиращо е признанието на шефа на "Криминална полиция", че "рейнджърската организация" на загиналите не само не е била незаконна, но и многократно е подпомагала държавните органи. Групата е участвала в акции срещу бракониери, незаконен дърводобив и дори е помогнала на Гранична полиция за залавянето на укриващ се престъпник.

Твърденията на Румен Радев за открит "огромен арсенал" и "самоуправство с природни ресурси" също увиснаха във въздуха. Проверките показаха, че става дума за законно притежавани пистолети и една въздушна пушка, а в кемпера и хижата не са открити нито наркотици, нито незаконни предмети.

"Милиционерска" журналистика в ефир

Трагедията извади на показ и тежкия морален дефицит в големите медии. В ефира на NOVA водещият Николай Дойнов си позволи да поиска от Ралица Асенова – майка на загиналия Николай Златков, да покаже личната си карта пред камерата. Този акт, напомнящ повече на полицейски разпит, отколкото на журналистика, предизвика вълна от възмущение.

"Няма грамотен човек, който да допуска, че личната карта на майката може да насочи към каквато и да е връзка с детето ѝ", коментира журналистът Полина Паунова в остра позиция по случая.

Въпросите, които остават без отговор

Докато институциите се опитват да замажат гафовете си, близките на жертвите и независими наблюдатели задават неудобни въпроси:

Защо се игнорират показанията на свидетелката Малионова за четири джипа, забелязани в района във фаталната вечер на 1 февруари?

Защо все още няма резултати от натривките за барут, които са елементарна и първична експертиза?

Вместо отговори, обществото получи седмица на спекулации за "секти" и "ритуални убийства", които удобно отклониха вниманието от факта, че шестима български граждани, помагали на държавата, загубиха живота си при неизяснени обстоятелства.