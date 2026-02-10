„Алианс за права и свободи” на консултации при президента

Президентът Илияна Йотова стартира последния етап на консултациите за избора на служебен премиер с парламентарно представените партии. Точно в 10 ч. на „Дондуков” 2 пристигнаха представителите на „Алианс за права и свободи” - председателят на ПГ Хайри Садъков и заместниците му Танер Али и Севим Али.

"Благодаря за това, че дойдохте днес, това е израз на воля да преведем страната през тежката парламентарна криза и да се справим с предизвикателствата пред нас в ситуацията на голяма обществена травма. Консултациите са важни заради провеждането на добре организирани, честни и прозрачни избори, които да върнат доверието", каза Йотова в уводното си слово.

След „Алианс за права и свободи” при президента на разговори пристигат представители на най-малките парламентарни групи - „Морал, единство, чест” и „Величие”.

Припомняме, че на 4 февруари на "Дондуков 2" първи дойдоха представителите на парламентарната група на „ДПС – Ново начало” - заместник-председателите Искра Михайлова и Ертен Анисова, както и депутатът Атидже Алиева - Вели. От формацията подчертаха, че служебният премиер трябва да има доказан административен опит и да познава структурите на държавата.

След тях при държавния глава пристигнаха представители на "БСП - Обединена левица", чиито функционери посочиха, че осъзнават трудната ситуация, в която Йотова е поставена, но отговорност трябва да понесе и НС. Третата по големина политическа сила в Народното събрание - "Възраждане", предварително заяви, че няма да се яви на консултации. От формацията поясниха, че частично допустим за служебен премиер според тях е само Андрей Гюров.

А от "Има такъв народ" призоваха държавния глава служебният премиер да не е политическа фигура, каквито според формацията са Андрей Гюров и Димитър Главчев.

В първата фаза на парламентарните консултации ГЕРБ-СДС предложи избор на нов председател на НС, за да има още един кандидат за служебен премиер. А от ПП-ДБ пък подчертаха, че са необходими честни избори, а предишният служебен кабинет не трябва да се повтаря.

Йотова трябва да избере служебен премиер измежду петима от т.нар. "домова книга", които заявиха принципното си съгласие да поемат поста. Това са подуправителят на Българската народна банка Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната плата Димитър Главчев и двете му заместнички - Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

От подписването на указа за назначаване на служебно правителство зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца от старта на временното управление.