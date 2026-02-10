Сценарий за „секта“ или прикриване на масова екзекуция?

Официалната версия за шестте трупа в района на Петрохан и Враца, представена от МВР и Прокуратурата, предизвика вълна от възмущение и съмнения, вместо да успокои обществеността. Властите лансираха тезата за "секта", "ритуални самоубийства" и аналогии с телевизионния сериал "Туин Пийкс", но премълчаха критични фактори: липсващи балистични експертизи, нелогичното поведение на жертвите и необяснимите "дупки" в системата за видеонаблюдение на държавата.

Кино вместо криминалистика

Основният коз на разследващите се оказаха серия от видеоклипове, разпространени от пресцентъра на МВР. Вместо да предоставят отговори, тези кадри повдигнаха още повече въпроси.

"Виждат се три сенки с фенери, но не и огън. Как така външна камера записва чист звук на разговор от 15 метра при вятър и сняг?" питат експерти и граждани в социалните мрежи. Анализът на кадрите показва несъответствия в снежната покривка спрямо метеорологичните данни за района от началото на февруари.

Липсата на елементарна логика в действията на "самоубийците" също е фрапираща. Според разследващите, групата е планирала смъртта си, но въпреки това Ивайло Калушев – една от жертвите, е извършвал ремонти на имотите си дни преди фаталния край.

Кемперът призрак

Още по-голяма мистерия обвива движението на кемпера, в който бяха открити телата на останалите трима мъже дни по-късно. Според официалните данни, возилото е напуснало района на 1 февруари и е открито от овчар край село Паволче чак на 6-ия ден.

Въпросът, който МВР не смее да коментира, е как огромен кемпер се движи незабелязано из страната в продължение на почти седмица? България е покрита с гъста мрежа от тол-камери и видеонаблюдение на АПИ. Липсата на записи за маршрута на машината навява съмнения за умишлено "изчистване" на следите или пълна некомпетентност на издирвателните органи.

"Човек, който не обича живота, не си купува кемпер и не обикаля 6 дни, за да се самоубие на 40 километра от приятелите си," коментира Захари Захариев в социалните мрежи.

Удобната версия "Секта"

Налагането на наратива за "окултизъм" и "будизъм" (въпреки че самоубийството е грях в будизма) изглежда като класически похват за отклоняване на вниманието.

"Не е нужно да си Хорейшио Кейн, за да знаеш, че шест убийства се разкриват с балистика, обтривки и ДНК анализ, а не с литературни разсъждения," заяви адвокат Стефан Левашки.

Ако версията за самоубийство падне, държавата ще трябва да признае, че на територията ѝ действа организирана група, способна да екзекутира шестима души, да инсценира палежи и да манипулира доказателства. Според множество коментатори, "туинпийкс" сценарият обслужва интересите на тези, които искат случаят да бъде приключен бързо, без да се рови в бизнес връзките на жертвите или евентуални конфликти с местни феодали.

Въпросите без отговор

Докато главният прокурор говори за мистика, фактите крещят за престъпление:

Защо няма данни от балистичната експертиза – кой е държал оръжието?

Как е възможно "самоубийци" да стрелят по себе си в гръб (както се твърди за една от жертвите)?

Защо ДАНС първоначално бяха на мястото, а сега отричат присъствието си?

Общественото доверие в институциите достигна критичния минимум. Вместо разследване, гражданите получиха лошо режисиран филм, който никой не купува.