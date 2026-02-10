Идентифицираха момичето, което е живяло с Ивайло Калушев

Държавното обвинение и МВР лансираха основната си версия за смъртта на шестимата членове на т.нар. "Национална агенция за контрол на защитените територии" (НАКЗТ) – групово убийство с последващо самоубийство. Според разследващите, липсата на следи от борба и заключенията от балистичните експертизи сочат, че фаталните изстрели са произведени от самите членове на групата, които са били в състояние на крайно отчаяние.

Хроника на предизвестената смърт

Вчера разследващите разпространиха видеокадри от хижа "Петрохан", заснети на 1 февруари – ден преди откриването на първите три тела. На записите се виждат шестимата мъже, които изглеждат спокойни, а според прокуратурата действията им приличат на "сбогуване".

В 10:08 часа на 1 февруари групата се разделя. Ивайло Калушев (считан за лидер), 22-годишният Николай Златков и 15-годишният Александър потеглят с кемпер към Врачанския Балкан. Останалите трима – Дечо Илиев, Пламен Станев и Ивайло Иванов, остават в хижата, където по-късно са открити простреляни и обгорени след умишлен палеж.

Телата на групата с кемпера бяха открити в неделя край връх Околчица. И тримата са с огнестрелни рани в главата.

Ключът "Момичето" и липсващият мотив

Един от най-големите въпросителни знаци в разследването – самоличността на "момичето", споменато в последния SMS на Калушев до майка му, вече е изяснен. "Установено е момичето, което е пребивавало няколко дни с тях", потвърдиха от прокуратурата, без да разкриват името ѝ или процесуалното ѝ качество. Съобщението на Калушев гласеше, че групата се опитва "да помогне на момиче", което влиза в остро противоречие с тезата на разследващите за сектантска изолация и отчаяние.

Официалният мотив, който МВР предлага, е "нестабилност в сдружението" и разочарование от "отношението на спонсорите". Тази формулировка обаче повдига повече въпроси, отколкото отговори. Кои са спонсорите на тази паравоенна структура, имитираща държавен орган? И защо оттеглянето на подкрепата им би довело до масова смърт, вместо до просто разпускане на организацията?

Арсенал без война

На мястото на инцидентите са открити общо 4 гилзи, два пистолета и една пушка. Върху оръжията е открито ДНК единствено на загиналите. "Следи от борба няма," категорична бе старши комисар Кремена Илиева.

Фактът, че 15-годишното момче е открито със сплетени пръсти на ръцете, се използва от разследващите като аргумент за липса на насилие и доброволно приемане на съдбата.

Остава отворен въпросът как държавата е допуснала съществуването на въоръжена група, която години наред е присвоявала функции на държавен контролен орган, преди да се стигне до трагичната развръзка с шест трупа.