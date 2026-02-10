Хората излизат на улицата заради "мълчанието на МВР"

Гражданското движение БОЕЦ организира протест пред Министерството на вътрешните работи тази сряда от 18:30 часа. Поводът е ескалиращото напрежение около откритите шест тела – три в хижа край прохода "Петрохан" и три в кемпер във Врачанския Балкан, както и съмненията на организацията относно официалната версия на властите.

Искания за чистка по върховете

В остра позиция, разпространена до медиите, от сдружението настояват за незабавни оставки на вътрешния министър Даниел Митов, и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, както и на директорите на Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) и ГДБОП.

"Осем дни институциите мълчаха. МВР ни манипулираше с контролирани внушения... а Сарафов с цялата си незаконност ни припомни 'Туин Пийкс' и каза да четем между редовете," се казва в декларацията на организацията.

Според БОЕЦ брифингът на МВР и прокуратурата от неделя, на който бе обявено откриването на телата на издирваните, не е дал отговори, а е повдигнал повече въпроси.

"Пълен разпад на държавността"

Организаторите на протеста определят ситуацията като "пълният разпад на държавността" и твърдят, че съществува абсолютно недоверие на гражданите към институциите. Те настояват разследването на трагедията да бъде поето от хора с обществено доверие.

В призива си БОЕЦ споменава и името на "главния секретар на МВР Рашков" сред хората, чиято оставка се търси. Това създава известно объркване, тъй като официалните брифинги по случая до момента се водят от професионалното ръководство в лицето на главен комисар Захари Васков и други висши служители. Не става ясно дали става въпрос за грешка в декларацията или за специфично искане, насочено към конкретна фигура в йерархията.

Хронология на трагедията

Напрежението ескалира, след като на 2 февруари бяха открити телата на трима души в района на хижа "Петрохан". Седмица по-късно, на 8 февруари, разследващите намериха и телата на тримата заподозрени за първото престъпление в кемпер край връх Околчица.

Официалната версия на МВР към момента изключва външна намеса при смъртта на тримата в кемпера, но от БОЕЦ отхвърлят тези твърдения като "лъжи" и настояват за "смяна на ръководството на МВР и прокуратурата незабавно".

Протестът е насрочен под надслов "Стига трупове, стига лъжи! Митов и Сарафов вън!".