bTV отново сменя екранната двойка на сутрешния блок

bTV предприема поредна ключова промяна в лицето на своята публицистика. От 16 февруари сутрешният блок "Тази сутрин" ще има нови водещи – Богомил Грозев и Юлия Манолова. Това е третата екранна двойка, която застава начело на предаването от началото на 2026 година, след като досегашните титуляри Росен Цветков и Гергана Венкова бяха върнати към репортерските си задължения само месец след назначаването им.

Медията официално описва рокадата като част от "новия пролетен телевизионен сезон", но честите смени в най-важния часови пояс подсказват за търсене на печеливша формула след раздялата с предишните дългогодишни лица в края на миналата година.

Завръщане и трансфери

Новата екранна двойка ще се появи в ефир в понеделник, 16 февруари, точно в 06:00 часа. Изборът на ръководството пада върху утвърдени лица с опит както в bTV, така и в конкурентната NOVA.

Богомил Грозев се завръща в телевизията, откъдето стартира кариерата му, но след дълъг професионален път, преминал през конкурентна медия, общинска администрация и корпоративния сектор. След като беше водещ на новините в NOVA, Грозев оглави общинския институт "Старинен Пловдив", а в последните години работеше като маркетинг директор в банковия сектор.

Юлия Манолова също идва с биография, тясно свързана с конкуренцията. Доскоро тя беше част от екипа на NOVA, където водеше новини по NOVA NEWS и публицистичното предаване "Пресечна точка". Опитът ѝ включва още позиции в БНТ, BiT и телевизия "Европа".

Краят на краткия експеримент

Досегашните водещи – разследващият журналист Росен Цветков и политическият репортер Гергана Венкова, поеха щафетата в началото на януари след бурни промени в медията. Въпреки че бяха представени като новите лица на сутрешния блок, техният престой в студиото продължи едва месец и половина.

Според официалното съобщение на медията, двамата ще продължат работата си в новинарската редакция. "Журналистите Росен Цветков и Гергана Венкова продължават активната си работа в новинарската редакция на bTV като водещи и репортери, ангажирани със специални студиа", уточняват от телевизията.

Позицията на ръководството

Главният изпълнителен директор на bTV Media Group Ралф Бартолайт коментира промяната със стандартни уверения за професионализъм и експертност.

"Посрещаме в екипа си добре познати и реномирани журналисти, които се ползват с висок обществен авторитет. Убедени сме, че Богомил Грозев и Юлия Манолова ще допринесат за съдържателното и програмно развитие на Тази сутрин", заяви Ралф Бартолайт, цитиран от пресцентъра на медията.

Форматът на предаването засега се запазва без драстични промени, като ще продължи да включва панелни дискусии, авторски рубрики и репортерски включвания.