Аутопсията на телата ще реши загадката "Петрохан"

Разследването на тройната смърт, която потресе България, навлиза в решителна фаза днес. Очакват се резултатите от съдебно-медицинската експертиза на телата, открити в опожарения кемпер в местността Околчица. Докато МВР и прокуратурата вече лансираха водещата си версия за "убийство с последвало самоубийство", близките на жертвите категорично отхвърлят този сценарий и говорят за "професионално изпълнение".

Война на версиите

В опит да подкрепят тезата си, от полицията и прокуратурата разпространиха записи от охранителни камери в хижа "Петрохан". Според разследващите, кадрите са запечатали последните минути на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишното момче, преди те да напуснат района и хижата да пламне.

Властите твърдят, че поведението на мъжете, и по-специално сбогуването на Калушев, насочва към предварително взето решение за край на живота. Тази версия обаче среща яростен отпор от семейството на един от загиналите.

"Станали са свидетели на нещо"

Майката на Николай Златков излезе с шокиращо твърдение, което обръща хода на разследването.

"Убийството е извършено професионално, станали са свидетели на нещо," заяви почернената жена, цитирана от NOVA.

Думите ѝ поставят сериозни въпроси върху работата на разследващите:

Защо се бърза със заключението за самоубийство преди пълните резултати от аутопсията?

Има ли следи от насилие, които не могат да бъдат обяснени със самонараняване?

Разследва ли се версията за "чистачи", които са инсценирали пожара и самоубийството, за да прикрият следите си?

Очакването на истината

Днешните резултати от аутопсията трябва да дадат отговор на най-важния въпрос – как точно е настъпила смъртта. Всяка рана, ъгъл на изстрел или следа от борба може да срине версията на МВР или да потвърди най-страшните подозрения на родителите – че става въпрос за екзекуция на неудобни свидетели.