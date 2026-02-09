Показаха кадри от последните часове на мъжете от хижа „Петрохан”

Следствените органи пуснаха записи от последните часове на тримата мъже, намерени убити в хижа край прохода „Петрохан” преди седмица - Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. На кадрите се чува как те се сбогуват един с друг с думите „За мен беше чест”.

Кадрите бяха показани по време на брифинг на прокуратурата и МВР.

„В района на хижата е имало външен периметър на камери. От една от тях са записите, на които се вижда хронологията на събития. Кадрите от камерите в самата хижа са унищожени от пожара", заяви Ангел Папалезов, началник на отдел „Криминална полиция” към Национална полиция