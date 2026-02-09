Показаха кадри от последните часове на мъжете от хижа „Петрохан”
Следствените органи пуснаха записи от последните часове на тримата мъже, намерени убити в хижа край прохода „Петрохан” преди седмица - Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. На кадрите се чува как те се сбогуват един с друг с думите „За мен беше чест”.
Кадрите бяха показани по време на брифинг на прокуратурата и МВР.
„В района на хижата е имало външен периметър на камери. От една от тях са записите, на които се вижда хронологията на събития. Кадрите от камерите в самата хижа са унищожени от пожара", заяви Ангел Папалезов, началник на отдел „Криминална полиция” към Национална полиция
Още по темата:
- » Майката на Николай Златков: Убийството е извършено професионално, станали са свидетели на нещо
- » Колега на Калушев: Какво може да те счупи толкова, че да застреляш 15-годишно дете?
- » НА ЖИВО Ще се разбули ли загадката за случая „Петрохан“ – открили много литература с религиозна насоченост в хижата
