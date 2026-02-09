  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +2 / +5
Пловдив: +0 / +2
Варна: +0 / +3
Сандански: +6 / +8
Русе: -2 / +4
Добрич: -3 / +2
Видин: -3 / +0
Плевен: -1 / +4
Велико Търново: -1 / +5
Смолян: -3 / +2
Кюстендил: +1 / +6
Стара Загора: -1 / +2

Показаха кадри от последните часове на мъжете от хижа „Петрохан”

  • Сподели в:
  • Viber
Показаха кадри от последните часове на мъжете от хижа „Петрохан”
A A+ A++ A

Следствените органи пуснаха записи от последните часове на тримата мъже, намерени убити в хижа край прохода „Петрохан” преди седмица - Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. На кадрите се чува как те се сбогуват един с друг с думите „За мен беше чест”.

Кадрите бяха показани по време на брифинг на прокуратурата и МВР.

„В района на хижата е имало външен периметър на камери. От една от тях са записите, на които се вижда хронологията на събития. Кадрите от камерите в самата хижа са унищожени от пожара", заяви Ангел Папалезов, началник на отдел „Криминална полиция” към Национална полиция

#"Петрохан"

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?