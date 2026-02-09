Увеличават се обаждания от деца със суицидни мисли през 2025 година

Увеличават се обаждания от деца с желание за самонараняване или със суицидни мисли през 2025 година на Консултативната линия 124 123. Това съобщиха от Центъра да безопасен интернет.

Центърът съобщава за конкретен случай, в който консултант подава сигнал на полиция и социални служби за местонахождението на 9-годишно дете, потърсило помощ на телефон 124 123. Консултантът остава на линията с детето, докато властите го намерят и успеят да предотвратят фатален край.

По повод Световния ден за безопасен интернет – 10 февруари, от Центъра обявиха, че през миналата година данните показват нарастваща активност на родителите в търсенето на подкрепа и продължаваща борба с онлайн тормоз и сексуална експлоатация.

С 16 % са се увеличили родителите и учителите, които търсят помощ. Това са 42 на сто от всички обаждания. Втората по големина група, която се обръща към консултативната линия или онлан чата са тинейджърите на възраст между 11 и 18 години, като те са 40 % от всички обадили се.

Най-уязвимата група в случаите на онлайн тормоз са децата между 11 и 13 години, сочат данните на Центъра за безопасен интернет. Изнудването с голи снимки и видеа засяга най-вече момичета на възраст между 13 и 16 години. Остава много сериозен проблемът със злоупотребата с лични данни и дигитална идентичност, онлайн престъпленията и измамите, както и достъпът на деца до вредно съдържание в мрежата.

Платформите, в които децата най-често се сблъскват с проблем у нас, са Instagram, TikTok, Discord, Facebook/Messenger и Viber.

SafeNet.bg обработва и сигналите, които получава през Горещата линия за докладване на сексуално изнудване и порнографски материали. В огромната част от случаите, един сигнал води до разкриването на платформи и адреси с голям обем подобни материали (снимки и видеа), които Центърът също обработва и докладва. Разкритите и обработени материали през 2025 година са над 3 500 000. Това отново е двукратно увеличение спрямо предходна година. За близо 6% от разкритите материали SafeNet е сигнализирал към българските разследващи и правоприлагащи органи като такива, които се хостват на IP адреси в България. Останалите над 3.5 милиона са насочени към INHOPE – международната мрежа от горещи линии.

През 2025 година Центърът за безопасен интернет е достигнал до нови 40 000 души чрез образователни дейности.

По повод месеца на безопасен интернет, от Центъра за безопасен интернет специален материал - "Топ 5 червени флага за онлайн проблем". Това е кратко и просто ръководство за деца и родители и вече може да бъде изтеглено от сайта на Центъра - safenet.bg.