Радев: Случаят „Петрохан“ е политическо сътресение и диагноза за състоянието на държавата
Случаят „Петрохан“ е политическо сътресение и диагноза за състоянието на държавата. Това написа Румен Радев (президент в периода 2017-2026 г.) в профила си във Facebook.
Той поднася съболезнования към семействата и близките на жертвите. "Няма да коментирам тази трагедия, чието изясняване е отговорност на компетентните органи. Причините за убийствата трябва да бъдат изяснени в най-кратки срокове, защото обществото ни очаква отговор".
Според Радев "тази трагедия не бива да измества другите неудобни разкрития", които той посочва:
- Прави впечатление регистрацията на НПО с име и правомощия на държавен орган;
- Легитимирането му от екоминистерството в пълен разрез с установените административни правила;
- Самоуправството със земи и природни ресурси;
- Натрупаното огромно количество оръжие и специализирана техника;
- Безсилието на правоохранителните органи да защитят реда и закона, въпреки подаваните сигнали.
„Петрохан“ е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си. Нашата цел е да си отвоюваме държавата, добавя в заключение Радев.
