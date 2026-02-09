Затварят подлез в Пловдив за три нощи
Подлезът на ул. "Гладстон" в Пловдив ще бъде затворен през три нощи заради подмяна на осветлението. Това съобщиха от общинското предприятие „Организация и контрол на транспорта“.
Движението ще бъде спирано от 22:00 до 4:00 часа на 11, 12 и 13 февруари.
В посочения часови диапазон както северното, така и южното платно ще бъдат затворени за движение на пътни превозни средства в участъка от кръстовището на „Гладстон“ с бул. „Княгиня Мария Луиза“ до кръстовището с ул. „Преслав“.
Промяната на организация на движение е необходима за безопасността на преминаващите граждани и на екипите, които извършват подмяната на осветлението, обясняват от общинското дружество.
Още по темата:
- » Работна ръка: Селата около Пловдив все повече се пълнят с непалци
- » Джип се вряза в ресторант в ж.р. "Тракия" в Пловдив
- » Лекари алармират: Много пациенти стигат до усложнения след грип
Коментирай
Най-четено от Общество
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?16:45 06.02.2026 | Общество
Последно от Общество