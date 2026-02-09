Прокуратурата нарушава мълчанието за "Петрохан" след разкрития за прекратено разследване

Прокуратурата свиква извънреден брифинг днес в 15:30 часа, за да внесе яснота около тройното убийство и палежите, свързани със случая "Петрохан". Това се случва след седмица на мълчание, медийни спекулации и противоречиви версии, които нагнетиха общественото напрежение.

Пред журналистите ще застанат заместник-апелативният прокурор на София Наталия Николова и окръжният прокурор на София Христина Лулчева, пише вестник СЕГА.



Очаква се присъствието и на представители на МВР.

Закъсняла реакция или кризисен PR?

До момента официалната информация бе оскъдна. Окръжният прокурор Христина Лулчева се появи публично едва на 2 февруари – деня, в който стана ясно за трите намерени тела край хижата, само за да потвърди факта на пожара.

Два дни по-късно и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов направи емоционално изявление пред избрани медии, сравнявайки казуса с култовия сериал "Туин Пийкс" и лансирайки версии за сектантска и педофилска мрежа. Тези силни думи обаче контрастират рязко с действията на подчинените му прокурори само месец по-рано.

Сянката на прекратеното дело

Големият въпрос, който тегне над днешния брифинг, е свързан с информацията, изнесена по-рано днес от вестник "Сега". Според изданието, прокуратурата е водила разследване срещу въпросната група и сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии" в продължение на близо година.

Разследването е било базирано на доклад на ДАНС, но е било прекратено през декември 2025 година – само два месеца преди трагичната развръзка с три трупа и опожарена хижа.

Липсата на обяснение защо държавното обвинение не е открило проблем през декември, а сега описва дейността на групата като "чудовищна", поставя под съмнение ефективността на превантивната работа на институциите.

Очаква се на брифинга в 15:30 часа прокурорите Николова и Лулчева да отговарят именно на въпроси за хронологията на институционалните действия и бездействия, довели до ескалацията на насилието.