Лесни за хакване камери: Божанов със сигнали до ГДБОП и КЗЛД

Депутатът от ПП-ДБ и съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов подаде сигнал до ГДБОП и Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), след като в петък съобщи, че всеки начинаещ хакер може да пробие защитата на 64 хиляди камери в България.

"След като миналата седмица публикувах информацията, че само от двете най-популярни марки видеокамери в интернет са достъпни над 64 хиляди, получих няколко сигнала за открити стриймове от България.

Днес изпратих сигнал до ГДБОП и КЗЛД с получените от мен линкове, за да може да бъдат предприети незабавни действия по преустановяване на достъпа. Изпратих и критериите за търсене, на база на които се намират тези 64 хиляди камери", пише той и призовава:

"Трябва институциите да направят максималното, за да гарантират неприкосновеността на личното пространство на гражданите".