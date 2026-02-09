Учебниците вече са с евро

От учебната 2026/2027 година учениците в 1., 2., 5. и 6. клас и по компютърно моделиране и информационни технологии (КМИТ) в 7. клас ще учат по обновени учебници, в които има ключова промяна – левът и стотинката навсякъде са заменени с евро и евроцент заради въвеждането на новата официална валута на България.



Издателска група „Просвета“ вече внесе за одобрение в МОН проекти на учебници, за които предстои избор за следващата учебна година. Те са по предметите математика, технологии и предприемачество, география и икономика, както и по КМИТ за 7. клас.



По математика и география и икономика за 5. и 6. клас промените в учебното съдържание са съществени, тъй като по тези два учебни предмета има промяна в учебните програми. Учебниците са изцяло преработени в съответствие с актуалните изисквания на МОН, а паралелно с това е отразена и промяната на валутата.

В учебниците по математика за 1. и 2. клас е извършена единствено промяна на валутата – всички текстове, примери и задачи с левове и стотинки са адаптирани към евро и евроцентове. Същото се отнася за учебниците по технологии и предприемачество за 1., 2., 5. и 6. клас, както и по КМИТ за 7. клас.



По всеки предмет „Просвета“ представи за одобрение два различни учебника, разработени от различни авторски екипи – с логото на „Просвета – София“ и на „Просвета Плюс“. Така учителите могат да изберат най-подходящия учебник за своите ученици, за да постигнат възможно най-добрите резултати.

Освен печатен, всички учебници имат и електронни варианти, които също са актуализирани.

Към преработените учебници има и изцяло нови, подробни и практически насочени книги за учителя, които значително улесняват подготовката на уроците и работата в клас.

Смяната на валутата в учебниците за останалите класове и предмети ще става поетапно в следващите години.

Според постановление на Министерския съвет, нови учебници за учениците се осигуряват след одобрение на нови учебници при промени в учебните програми или при изтичане на 3-годишния им срок на ползване. Позицията на МОН по темата е, че замяната на левовете и стотинките с евро и евроцентове ще се случва заедно с процеса по осигуряване на нови учебници.