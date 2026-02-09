Стоматолог: Голяма част от хората не си мият зъбите или го правят неправилно

Голяма част от хората днес не си мият зъбите. Те не го правят редовно и правилно, а това е една от основните причини за недоброто им дентално здраве. Грижата за устната хигиена и спазването на правилата за нейното поддържане са ключови и важни предпоставки за добро здраве – не само стоматологично, обобщи за Радио Варна зъболекарят д-р Борислав Даковски.

Днес, когато светът отбелязва Деня на стоматолога, равносметката на специалистите е, че българската стоматология е на световно ниво, но нашенецът все още не е склонен да спазва добри хранителни навици и да се грижи за състоянието на зъбите си. Въпреки това, в последните години се наблюдава леко подобрение в това отношение.

Минимум веднъж годишно да посещават своя зъболекар възрастните заради натрупването на зъбен камък – фактор за поява на зъбно възпаление, е един от съветите на д-р Даковски.

За разлика от децата, при които кариесите са проблем номер едно, при по-възрастните пациенти ключова роля за доброто зъбно здраве е именно зъбният камък, обобщи специалистът. Децата от 6 до 11-годишна възраст да посещават стоматолога си минимум веднъж на шест месеца, посъветва още лекарят.

Най-страшното при стоматологичните проблеми е неизвестното, а когато имате информация от вашия зъболекат какви ви предстои, страхът отстъпва по-назад, подчерта д-р Даковски. С него разговаря Александър Йорданов, а подробностите са в началото на публикацията.