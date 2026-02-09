НАП връща данъци в евро, докато русенци декларират в левове

Над 40 000 българи, включително 1300 русенци, вече се сблъскаха с новата валутна реалност на данъчната кампания за 2026 година. Националната агенция за приходите (НАП) стартира безпрецедентна процедура на "валутен микс" – доходите за 2025 година се декларират в левове, но всички възстановени суми ще постъпват по сметките на гражданите в евро.

Това стана ясно от междинния отчет на приходната агенция, по-малко от месец след старта на кампанията.

Валутният парадокс

Ситуацията създава уникален прецедент. Гражданите попълват Приложение №10 и другите формуляри в старата национална валута, тъй като данъчната година 2025 е приключила преди (хипотетичното) въвеждане на еврото. Държавата обаче ще извършва плащанията само в новата валута.

От НАП – Русе уточняват, че над половината от подадените в региона 1300 декларации са постъпили по електронен път. Това спестява чакането на опашки, но не решава въпроса с математическата гимнастика, която всеки данъкоплатец трябва да направи, за да разбере каква сума реално ще получи.

"Тази година данъчните облекчения и доходите се посочват в декларацията пред НАП в левове, а се плащат в евро," потвърждават експертите на агенцията, начело с Лилия Тентениева от офиса в Русе.

Капанът на "малките дългове"

Зад обещанията за бързо възстановяване на суми (до 1 месец по закон, но често в рамките на седмица), се крие сериозен административен капан. Условието "лицата да нямат публични задължения" се прилага безкомпромисно.

Практиката показва, че системата на НАП автоматично прихваща суми дори за неплатени глоби към КАТ или стари местни данъци. Ако гражданин очаква да получи 613 евро (1200 лв.) за две деца, но има забравена глоба от 50 лева, процедурата по възстановяване спира, докато задължението не се погаси служебно, което може да забави превода значително.

Експертите съветват проверката с ПИК код да не бъде просто пожелателна, а задължителна стъпка преди подаване на декларацията, за да се избегне блокиране на средствата.

Инфлацията изяжда облекченията

Въпреки превалутирането, размерите на данъчните облекчения остават номинално фиксирани, което при инфлационните процеси от последната година означава по-малка реална помощ за семействата.

За деца: Сумите са преизчислени точно по фиксирания курс – до 306,78 евро за едно дете и 613,55 евро за две деца.

Ипотечни кредити: Тук "таванът" е най-осезаем. Облекчението важи само за лихвите по първите 100 000 лева (51 129 евро) от главницата. При средна цена на имот в Русе и страната, която значително надвишава тази сума през 2025 г., държавната помощ покрива все по-малка част от реалните разходи на младите семейства.

Срокове

Кампанията продължава до 30 април. За едноличните търговци и земеделските стопани срокът е удължен до 30 юни.