На тази дата Екатерина Дафовска спечели единственото олимпийско злато за България от ЗОИ
На днешната дата - 9 февруари, през 1998 година, Екатерина Дафовска превъзмогва неблагоприятните метеорологични условия, включително обилен снеговалеж, за да напише златната страница в историята на българските зимни спортове и да спечели златен олимпийски медал.
Гордостта на Чепеларе стъпва на олимпийския връх в коронната си дисциплина в биатлона - 15 километра индивидуално, на Игрите в Нагано 98.
Това е първата, а все още и единствената олимпийска титла, спечелена от български спортист на Зимни олимпийски игри.
