Как различните зодиакални знаци ще преживеят Меркурий в Риби

Меркурий в Риби засяга всички, но не еднакво. В зависимост от слънчевия ви знак, от Луната, от Асцендента, от това, къде се намира Риби във вашата натална карта, вие ще почувствате този транзит по различен начин.



Ако сте Близнаци или Дева - знаци, управлявани от Меркурий - този период ще бъде предизвикателен. Меркурий е ваша планета, но в Риби той не е в своята стихия. Вие обичате яснота, логика, факти. Риби предлагат размитост, интуиция, чувства. Това не означава, че трябва да се борите срещу Меркурий в Риби - означава, че трябва да се научите на нов език. Опитайте да не анализирате всичко, а да го усещате.

Ако сте Стрелец или Близнаци - Меркурий в Риби прави квадрат към вашия знак. Това означава напрежение между начинът, по който вие мислите, и начинът, по който Меркурий в Риби иска да мислите. Стрелец иска големи истини, философия, пътувания. Близнаци искат информация, разнообразие, бързина. Риби искат тишина, дълбочина, бавност. Няма да е лесно.

Ако сте Дева - Меркурий в Риби прави опозиция към вашия знак. Това е най-голямото напрежение. Дева иска ред, чистота, перфекционизъм. Риби предлагат ефирен поток, в който нещата се случват от само себе си, без нужда от контрол. Това може да ви остави с усещането, че губите посоката, но всъщност ви учи да се доверявате на невидимите процеси в живота.

Ако сте Телец или Козирог – Меркурий в Риби прави хармоничен секстил към вашия знак. Това означава, че за вас е много по-лесно да съчетаете практичното с интуитивното. Ще откриете, че думите ви имат по-голямо влияние, когато са подплатени с чувство, а плановете ви се реализират с неочаквана лекота.

Ако сте Риби, Рак или Скорпион - водни знаци - този период е естествен за вас. Меркурий в Риби говори на вашия език. Комуникацията, която е интуитивна, емоционална, размита, е нормална за вас. Вие вече живеете така.

Ако сте въздушен знак - Близнаци, Везни, Водолей - Въздухът е ментален. Водата е емоционална. Вие обичате да мислите. Риби искат да чувствате. Това не означава, че трябва да спрете да мислите - означава, че трябва да добавите чувство към мисълта.

Ако сте огнен знак - Овен, Лъв, Стрелец - Меркурий в Риби ще забави темпото ви. Огънят иска действие, бързина, интензивност. Водата иска поток, бавност, мекота. Ще се чувствате сякаш вървите в гъста вода - всяка стъпка изисква повече усилие от обикновено. Но използвайте този период да научите, че водата, макар и мека, може да разтвори камък.

Ако сте земен знак - Телец, Дева, Козирог - Меркурий в Риби ще размие границите ви. Земята е твърда, конкретна, осезаема. Водата е течна, променлива, неуловима. Вие обичате да знаете къде стъпвате. Риби искат да плувате без да виждате дъното. Това ще е некомфортно. Но използвайте този период да научите, че не винаги трябва да виждате целия път. Че понякога трябва да се доверите на потока. Че понякога трябва да отпуснете контрола и да видите къде ви води водата.

Практически съвети за периода на Меркурий в Риби

Доверявайте се, но проверявайте: Тъй като границите се размиват, е лесно да станете жертва на илюзии или дезинформация. Преди да вземете окончателно решение, оставете емоцията да утихне и проверете фактите още веднъж.

Записвайте сънищата и идеите си: В този период подсъзнанието работи на пълни обороти. Дори и най-абсурдната идея, хрумнала ви под душа или насън, може да се окаже ключ към дълго търсено решение.

Бъдете внимателни с детайлите: Ако ви се налага да подписвате договори или да работите с цифри, отделете двойно повече време. Рибите не обичат „малкия шрифт“, затова е лесно да пропуснете нещо важно поради разсеяност.

Практикувайте тишина: Меркурий в Риби се усеща най-добре в мълчанието. Подарете си моменти, в които изключвате телефона и социалните мрежи, за да чуете собствения си вътрешен глас сред информационния шум.

Използвайте силата на изкуството: Ако думите не ви достигат, за да изразите какво чувствате, използвайте музика, рисуване или метафори. Сега е времето, в което символите казват повече от хиляди обяснения.