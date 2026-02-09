  • Instagram
Ива Митева: Радев е човек на действията, такива хора са нужни в момента

Ива Митева: Радев е човек на действията, такива хора са нужни в момента
Ива Митева, бивш председател на Народното събрание, коментира оставката на президента Румен Радев и потенциалното му включване в предстоящите парламентарни избори с думите, че той е човек на действията.

“Показва сила и характер, такива хора са ни нужни в момента. Подкрепям позицията му за еврозоната и считам, че преминаването трябваше да бъде по-премерено”, добави бившият народен представител от ИТН.

На въпроса дали ще се включи в екипа на Румен Радев или ще участва в изборите, Митева не отговори категорично: “Нека да се насрочат изборите, нека да започнат сроковете по изборния закон и всички ще разберем кой къде ще участва“.

Пред Nova news Митева уточни, че слуховете за евентуално излизане от еврозоната или ЕС са спекулации и не съответстват на позициите на Радев.

Митева подчерта нуждата от разумни промени в Конституцията и антикорупционното законодателство: “Закриването на антикорупционната комисия и прехвърлянето на функции към други институции беше грешно. Законът за съдебната власт и Висшият съдебен съвет имат сериозни проблеми, които трябва да се решат“.

Бившият шеф на НС коментира и политическата риторика и сътрудничеството с различни партии като подчерта, че навсякъде има специалисти и свестни хора, които могат да бъдат използвани. “Трябва да се търси нормалност, а не ляво-дясно“, добави Митева.

