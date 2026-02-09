НСИ: Доверието на потребителите в България намалява

Общият показател на доверие на потребителите през януари 2026 г. намалява с 0,8 пункта в сравнение с октомври 2025 г. (от -25,1 на сто на -25,9 на сто), което се дължи изцяло на пониженото доверие сред градското население, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Справка в НСИ показа, че през октомври 2025 г. също беше отчетен спад в доверието на потребителите от 4 пункта спрямо нивото си от юли, като това се дължеше на пониженото доверие сред населението както в градовете, така и в селата.

През януари общата оценка за развитието на икономическата ситуация в страната през последните дванадесет месеца остава без съществена промяна спрямо предходното наблюдение. Същевременно обаче прогнозите за следващите дванадесет месеца са малко по-благоприятни, в резултат на което балансовият показател се повишава с 2,2 пункта.

По отношение на финансовото състояние на домакинствата през последните дванадесет месеца се наблюдава намаление на песимизма в оценките на живеещите в селата, за разлика от населението в градовете, което е по-негативно настроено в сравнение с три месеца по-рано. Прогнозите за следващите дванадесет месеца и на градското, и на селското население обаче са по-неблагоприятни.

Потребителите продължават да считат, че през последните дванадесет месеца има покачване на потребителските цени, но с по-слабо темпо, като същевременно и инфлационните им очаквания за следващите дванадесет месеца са по-слабо изразени.

Относно безработицата в страната през следващите дванадесет месеца прогнозите се изместват към по-умерените мнения, в резултат на което балансовият показател се понижава с 1,2 пункта.

Последната анкета отчита влошаване на общата оценка на настоящата ситуация да се правят разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба, като и намеренията на потребителите да извършват такива разходи през следващите дванадесет месеца са по-резервирани. Негативна е нагласата им и по отношение на извършването на разходи за „подобрения в дома“ и „покупка на кола“ през следващите дванадесет месеца.