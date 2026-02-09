Рецепта за най-вкусните картофени кюфтета
Картофените кюфтета са класика в българската кухня – семпли, ароматни и изключително засищащи. Те съчетават хрупкава коричка отвън и мека, пухкава сърцевина отвътре. Подходящи са както за основно ястие, така и за гарнитура или мезе. В тази статия ще ви представя изпита рецепта за наистина най-вкусните картофени кюфтета , които винаги се получават.
Необходими продукти:
1 кг картофи
2 яйца
150 г бяло сирене (по желание, но силно препоръчително)
1 малка глава лук (настърган или ситно нарязан)
2–3 с.л. ситно нарязан магданоз
1 ч.л. сол
½ ч.л. черен пипер
½ ч.л. чубрица или джоджен
3–4 с.л. галета (плюс още за овалване)
олио за пържене
Начин на приготвяне:
Подготовка на картофите
Обели картофите и ги свари в подсолена вода до пълно омекване. Отцеди ги добре и ги намачкай, докато са още топли, за да стане сместа гладка и без бучки.
Приготвяне на сместа
Към картофеното пюре се добавят яйцата, натрошеното сирене, лука, подправките и магданоза. Разбъркай добре и постепенно добави галетата, докато получиш гъста, но мека смес.
Оформяне на кюфтетата
С леко намаслени ръце оформи кюфтета с желаната големина и ги оваляй в галета за по-хрупкава коричка.
Пържене
Загрей олиото в дълбок тиган на умерен огън. Изпържи кюфтета до златисто от двете страни. Извади ги върху кухненска хартия, за да се отцеди излишната мазнина.
Съвети за перфектен резултат:
Ако сместа е прекалено мека, добавете още малко галета или 1 с.л. брашно.
За по-лек вариант кюфтетата може да се изпече във фурна на 200°C за около 25–30 минути.
Поднасяй с кисело мляко, чеснов сос или свежа салата.
Най-вкусните картофени кюфтета не изискват скъпи продукти, а вниманието към детайла и любовта към готвенето. Този рецепта е доказателство, че простите ястия често са най-обичаните. Опитай я и ще се увериш сам – у дома ще ухае на уют и домашна кухня.
Още по темата:
- » Рецепта за вкусен обяд с грах
- » Какво да сготвите, ако нямате много продукти, но все пак искате нещо вкусно
- » Рецепта за най-вкусния качамак с балкански добавки