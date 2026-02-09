Рецепта за най-вкусните картофени кюфтета

Картофените кюфтета са класика в българската кухня – семпли, ароматни и изключително засищащи. Те съчетават хрупкава коричка отвън и мека, пухкава сърцевина отвътре. Подходящи са както за основно ястие, така и за гарнитура или мезе. В тази статия ще ви представя изпита рецепта за наистина най-вкусните картофени кюфтета , които винаги се получават.

Необходими продукти:

1 кг картофи

2 яйца

150 г бяло сирене (по желание, но силно препоръчително)

1 малка глава лук (настърган или ситно нарязан)

2–3 с.л. ситно нарязан магданоз

1 ч.л. сол

½ ч.л. черен пипер

½ ч.л. чубрица или джоджен

3–4 с.л. галета (плюс още за овалване)

олио за пържене

Начин на приготвяне:

Подготовка на картофите

Обели картофите и ги свари в подсолена вода до пълно омекване. Отцеди ги добре и ги намачкай, докато са още топли, за да стане сместа гладка и без бучки.

Приготвяне на сместа

Към картофеното пюре се добавят яйцата, натрошеното сирене, лука, подправките и магданоза. Разбъркай добре и постепенно добави галетата, докато получиш гъста, но мека смес.

Оформяне на кюфтетата

С леко намаслени ръце оформи кюфтета с желаната големина и ги оваляй в галета за по-хрупкава коричка.

Пържене

Загрей олиото в дълбок тиган на умерен огън. Изпържи кюфтета до златисто от двете страни. Извади ги върху кухненска хартия, за да се отцеди излишната мазнина.

Съвети за перфектен резултат:

Ако сместа е прекалено мека, добавете още малко галета или 1 с.л. брашно.

За по-лек вариант кюфтетата може да се изпече във фурна на 200°C за около 25–30 минути.

Поднасяй с кисело мляко, чеснов сос или свежа салата.

Най-вкусните картофени кюфтета не изискват скъпи продукти, а вниманието към детайла и любовта към готвенето. Този рецепта е доказателство, че простите ястия често са най-обичаните. Опитай я и ще се увериш сам – у дома ще ухае на уют и домашна кухня.