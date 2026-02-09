Meteo Balkans: Обстановката ще се влошава, очаква се до 15 см снежна покривка и заледявания

Тази вечер и през нощта срещу вторник се очаква влошаване на пътните условия в редица райони на страната. Най-засегнати ще бъдат планинските части на Северозападна България, Средногорието и голяма част от Южна България, където валежите ще бъдат предимно от сняг.

За това предупреждават синоптиците от Meteo Balkans.

В крайните северозападни райони снежната покривка ще се образува бързо и за кратко време ще надхвърли 4–5 сантиметра, което ще затрудни движението по второстепенните и планинските пътища.

Значително по-сериозна е ситуацията в Южна България, където снеговалежите ще бъдат по-интензивни и се очаква натрупване на над 15 сантиметра сняг, особено в предпланинските и планинските райони.

Комбинацията от снеговалежи, понижаващи се температури и на места силен вятър ще създаде предпоставки за заледявания, снегонавявания и намалена видимост. Водачите трябва да бъдат изключително внимателни, да пътуват с автомобили, подготвени за зимни условия, и да избягват ненужни пътувания в рисковите райони през нощта.