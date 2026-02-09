Трамваи 20 и 21 със скъсен маршрут до „Младежки театър“, заради ремонт по ул. „Странджа“, съобщиха от ЦГМ.

10.02 – 13.02.2026 г. (вкл.) ТМ 20 - от депо „Искър“ до Младежки театър ТМ 21 - от ж.к. „Гео Милев“ до Младежки театър движат се двупосочно само в този участък.