Трамваи 20 и 21 със скъсен маршрут до „Младежки театър“
Трамваи 20 и 21 със скъсен маршрут до „Младежки театър“, заради ремонт по ул. „Странджа“, съобщиха от ЦГМ.
10.02 – 13.02.2026 г. (вкл.) ТМ 20 - от депо „Искър“ до Младежки театър ТМ 21 - от ж.к. „Гео Милев“ до Младежки театър движат се двупосочно само в този участък.
