Костадин Костадинов поиска оставката на Васил Терзиев

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов отправи тежки обвинения към коалицията ПП-ДБ и кмета на София Васил Терзиев, свързвайки ги директно с разследването на шестте смъртни случая по казуса "Петрохан". В остра позиция, публикувана часове след откриването на последните три тела в района на Врачанския балкан, Костадинов заговори за "политически чадър" над престъпна група.

"Потресен съм от новите убийства в случая "Петрохан". Потресен съм и от наглата защита, която вероятната педофилска секта, гравитираща около ППДБ, получава по медиите", заяви Костадинов.

Според него случаят надхвърля рамките на криминалната хроника и изисква поемане на политическа отговорност. Лидерът на "Възраждане" настоя за незабавното оттегляне на столичния градоначалник.

"В този момент би трябвало да станем свидетели, поне на първо време, на оставката на софийския кмет Терзиев (един от спонсорите на сектата), а след това и на още оставки на свързани с престъпниците активисти (и може би депутати) на ППДБ", категоричен е Костадинов.

Политическият лидер определи ситуацията като действие на "организирана престъпна група" и изрази опасения, че разследването може да бъде възпрепятствано. Той описа замесените като "зловеща мрежа от сектанти, педофили, сатанисти".

Изявлението идва на фона на продължаващото разследване на МВР, което работи по няколко версии за смъртта на Ивайло Калушев и спътниците му, включително убийство и самоубийство. До момента разследващите органи не са потвърдили официално информация за политически връзки на заподозрените, нито са уличавали конкретни партии в протекция. От ПП-ДБ по-рано призоваха институциите да разследват фактите, а не да се упражняват в "сценарии".



Костадинов обаче даде ясна заявка за предстоящите политически сблъсъци: "На идващите избори ще направя всичко възможно, за да може Възраждане да стане незаобиколим политически фактор, а ППДБ да вегетира в покрайнините на българската политика".