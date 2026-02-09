Експерти: Няма закъсняла реакция на полицията при шесторното убийство

Серията от убийства, при която разследващите откриха шест тела в района на хижа "Петрохан" и връх Околчица, няма прецедент в криминалната хроника на България. Това заяви криминалният психолог Росен Йорданов в ефира на bTV. Според него мащабът на престъплението надхвърля дори случаите от най-мрачните мутренски години на прехода.

Експертът и бившият директор на СДВР Валери Йорданов коментираха случая, който разтърси страната през изминалата седмица. Въпреки шокиращия брой на жертвите, двамата специалисти бяха категорични, че МВР контролира ситуацията.

"Такова нещо не се е случвало дори в мутренските години. Имаме две местопрестъпления и шест трупа," подчерта Росен Йорданов, акцентирайки върху изключителната жестокост и планирания характер на деянието.

Вътрешен човек, а не организирана престъпност

Експертите категорично отхвърлиха спекулациите за намеса на "колумбийска" или друг тип международна мафия – теории, които заляха социалните мрежи в последните дни. Според профила, изграден от Йорданов, извършителят е човек от вътрешния кръг на жертвите.

"Това деяние е извършено от човек, който се познава с жертвите, за да бъде допуснат в така наречената охранявана територия," обясни Валери Йорданов. Бившият полицейски шеф допълни, че достъпът до хижата и спокойствието на първите трима убити свидетелстват за липса на насилствено проникване.

Росен Йорданов иронизира опитите на "фейсбук диагностиците" да търсят конспирации, настоявайки, че връзката между двете групи жертви – тези в хижата и тези в кемпера – е очевидна и се корени в междуличностни отношения, а не във външна поръчка.

Защита на действията на МВР

Въпреки общественото недоволство от факта, че шест души са убити, без органите на реда да предотвратят кървавата баня, Валери Йорданов защити бившите си колеги.

"МВР действаха съобразно обстановката и така, както трябва," заяви той, уточнявайки, че липсата на информация в началото е била стратегически ход за запазване на разследването.

Ключовият заподозрян и липсващите отговори

По отношение на основния заподозрян Ивайло Калушев, психологът Росен Йорданов призова за сдържаност преди излизането на окончателните експертизи. Той повдигна и логичния въпрос за поведението на жертвите в дните преди смъртта им.

"Какво правят цяла седмица тези хора, ако са застрашени? Защо не се обаждат на близките си или на органите на реда?" попита реторично Йорданов.

Работните хипотези на експертите гравитират около "вътрешна динамика" и ескалирал конфликт, който е "прелял чашата", превръщайки спора в масова екзекуция.