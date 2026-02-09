Хонконг осъди медийния магнат Джими Лай на 20 години затвор

Съд в Хонконг осъди в понеделник про-демократичния медийни магнат Джими Лай на 20 години затвор за престъпления срещу националната сигурност, решение, което правозащитни организации определиха като „фактически смъртна присъда“ и символ на все по-свиващата се свобода на медиите в града.

78-годишният Лай, основател на вече несъществуващия вестник Apple Daily, бе осъден през декември 2025 г. по две обвинения за чуждестранно сътрудничество съгласно националния закон за сигурността, наложен от Пекин през 2020 г., както и по едно обвинение за подбуждане към бунт чрез публикации. Неговата присъда е най-тежката, дадена до момента по този закон, надминавайки 10-годишната присъда, наложена през 2024 г. на правния учен Бени Тай.

Съдебните документи посочват, че 20-годишната присъда е определена „след като се вземат предвид сериозните и тежки престъпления на Лай“. Две години от присъдата ще се изтърпят едновременно с вече наложената му, което означава, че Лай ще изтърпи още 18 години затвор. Лай, задържан от 2020 г., седеше спокойно по време на произнасянето на присъдата и тъжно поздрави поддръжниците си, включително съпругата си Тереза, бившия хонконгски кардинал Джоузеф Зен и бивши служители на Apple Daily.

Адвокатът му, Робърт Панг, отказа коментар относно възможното обжалване, което може да бъде подадено в рамките на 28 дни. Членовете на семейството изразиха дълбока загриженост за тежката присъда. „Тази драконовска присъда е опустошителна за нашето семейство и опасна за живота на баща ми“, заяви синът Себастиан Лай. Дъщеря му Клер нарече наказанието „разбиващо сърцето“ и предупреди, че може да превърне Лай в „мъченик зад решетките“ заради влошаващото се здравословно състояние.

Правозащитните организации осъдиха решението като сурово и несправедливо. Илейн Пърсън, директор за Азия на Human Rights Watch, определи присъдата като „фактически смъртна“ и я нарече жестока и дълбоко несправедлива. Amnesty International заяви, че това е „още един мрачен етап в трансформацията на Хонконг от град, управляван от закона, в град, управляван от страх“, а Комитетът за защита на журналистите нарече решението „последния пирон в ковчега за свободата на медиите в Хонконг“.

Международни лидери също изразиха загриженост. Британският премиер Кийр Стармър повдигна случая на Лай по време на среща с китайския лидер Си Дзинпин през януари, а американският президент Доналд Тръмп призова за освобождаването му. Тайван предупреди, че присъдата ще създаде „охлаждащ ефект“ в региона и ще подкопае свободата на словото, като заяви, че съдебната система в Хонконг се е превърнала в „инструмент за политическо потискане“. Пекин и хонконгските власти отхвърлиха критиките, като последните настояха, че делото „няма нищо общо със свободата на словото или медиите“. Полицията за национална сигурност приветства 20-годишната присъда, подчертавайки „много сериозния характер“ на престъпленията на Лай.

В съдебната зала Лай изглеждаше спокоен, но сериозен, докато четяха присъдата. Бивши служители на Apple Daily и поддръжници се събраха отвън, въпреки студеното време и силното полицейско присъствие, включващо десетки служители, брониран автомобил и кола за обезвреждане на бомби. „Смятам, че това е еквивалент на доживотен затвор“, каза Лам Йинг-кит, бивш учител по история.

Лай отдавна е критик на Пекин и беше един от първите високопоставени фигури, арестувани по закона за националната сигурност след про-демократичните протести. Apple Daily бе принуден да затвори през 2021 г. след полицейски обиски. Властите твърдят, че Лай получава адекватни грижи в затвора, а той самият поискал изолация, за да избегне тормоз.

Осем други обвиняеми, включително шестима бивши ръководители на Apple Daily, също бяха подлежащи на присъда в понеделник, като всички признаха вината си. Към началото на февруари 2026 г. в Хонконг 386 души бяха арестувани по закона за националната сигурност, а 176 бяха осъдени.

Мнозина наблюдатели виждат присъдата на Лай като ярък символ на намаляващата свобода на медиите в Хонконг. Репортери без граници (RSF) предупредиха, че решението „дава решителен сигнал за бъдещето на свободата на пресата в територията“. Хонконг заема 140-то място в Световния индекс за свобода на медиите на RSF за 2025 г., като организацията отбелязва безпрецедентния бърз упадък на медийната свобода.