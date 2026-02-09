Топ съветник на Британския премиер подаде оставка заради връзки с Епстийн

Киър Стармър се изправя пред критичен момент в лидерството си, докато се опитва да възстанови контрола върху Лейбъристката партия след оставката на най-близкия му политически съветник Морган Максуини. Премиерът прие решението на Максуини да напусне след дни на нарастващ натиск, свързан с противоречивото назначение на Питър Манделсън за посланик на Обединеното кралство в Съединените щати.

В изявление за оставката си в неделя Максуини заяви, че поема пълната отговорност за съвета си към Стармър да изпрати Манделсън във Вашингтон, въпреки публично известната му връзка с Джефри Епстийн. Максуини призна, че това решение е сериозно навредило на доверието към Лейбъристката партия и към обществените институции като цяло. Неговият изход идва на фона на нарастващо недоволство сред депутати и активисти на партията, насочено сега пряко към самия Стармър.

Съюзници на премиера се надяват, че отстраняването на една от най-влиятелните и поляризиращи фигури в скорошната история на Лейбъристката партия ще облекчи вътрешните напрежения и ще предотврати предизвикателства към лидерството му. Въпреки това старши представители на партията признават, че загубата на стратега, широко признат за ключов при възхода на Стармър, оставя премиера уязвим в изключително деликатен момент. Очаква се вниманието да се насочи към самия Стармър и неговата роля в одобряването на назначението на Манделсън, особено с наближаването на редица изборни тестове, включително предстоящите избори в Гортън и Дентън по-късно този месец.

Източници от Лейбъристката партия предупредиха, че оставката на Максуини лишава Стармър от ключов защитен щит в момент на засилващ се натиск. Един източник от Даунинг стрийт заяви, че премиерът е загубил „защитната стена“ не само по въпроса с Манделсън, но и по редица други фронтове, което повдига въпроса накъде ще се насочи вътрешното недоволство. Един депутат от Лейбъристката партия директно отбеляза, че макар оставката на Максуини да е спечелила време за Стармър, отговорността в крайна сметка лежи върху премиера, чиято позиция сега е сериозно отслабена.

Очаква се допълнително напрежение при публикуването на голяма порция документи, включително лични съобщения в WhatsApp и имейли между Манделсън, служители на Даунинг стрийт и министри по време на престоя му във Вашингтон. Според добре информиран източник, тези документи вероятно ще покажат, че екипът по етика и почтеност към кабинета е предупреждавал за сериозни репутационни рискове, свързани с назначението на Манделсън заради връзките му с Епстийн.

Оставката на Максуини представлява значителна лична и политическа загуба за Стармър, който все повече се е доверявал на съветите на съветника си, понякога дори повече отколкото на собствените си инстинкти, въпреки многократните противоречия, които обхващат Даунинг стрийт. Двамата са провели няколко обсъждания през последните дни относно бъдещето на Максуини, преди да се съгласят в неделя, че той трябва да се оттегли.

Опозиционни фигури и старши членове на Лейбъристката партия обвиниха Стармър, че е позволил Максуини да поеме вината за решение, което в крайна сметка е било на премиера. Съюзниците на Максуини отхвърлиха твърденията, че той е движел назначението, подчертавайки, че той е давал съвет, но окончателното решение е било изцяло на Стармър.

В изявлението си за оставката Максуини заяви, че решението за Манделсън е било грешно и е навредило на партията, страната и доверието в политиката. Той подчерта, че отговорността трябва да се поема сериозно, особено в критични моменти, и че оттеглянето му е единственият честен вариант. Максуини също призова за фундаментална реформа на процеса на проверка за висши назначения, като подчерта, че реформите трябва да бъдат съществени, а не символични, за да се избегнат подобни кризи в бъдеще.

По-късно в неделя персоналът на Даунинг стрийт беше уведомен по имейл, че Стармър е назначил заместниците на Максуини – Джил Кътбъртсън и Видя Алакесон – за съвместни временни началници на персонала с незабавно действие.

От встъпването си в управлението, Максуини се превърна в център на недоволство сред депутати от по-задните редици и членове на основната маса, много от които са притеснени както от стила му на лидерство, така и от посоката на партията по въпроси като имиграция и социална политика. Един старши депутат от Лейбъристката партия заяви, че неговото напускане е било закъсняло и го обвини в поредица от вредни решения и фракционни действия. Той добави, че Стармър сега трябва да поеме по-твърд контрол и да разшири кръга на гласовете, формиращи правителствената политика.