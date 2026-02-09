Крум Зарков: БСП ще се бори срещу завладяната държава

“Посоката на БСП ще бъде в борба срещу завладяната държава, в създаване на правен ред и осигуряване на качествен живот в тази страна. Всеки, който върви в тази посока, а президента Радев е заявявал, че ще върви в нея, е добре дошъл за разговор, а защо не и за партньорство.” Това заяви новоизбраният председател на НС на БСП Крум Зарков в първото си телевизионно интервю след заемането на поста в предаването “На фокус с Лора Крумова” по Нова телевизия.

“Румен Радев вече е заявил своя проект и няма политическа логика да се явим заедно на изборите”, подчерта социалистът и допълни: “Оттук нататък ние имаме много сериозна работа да свършим. Лицата, които ще ни представляват на изборите, не могат да се поставят в условията на присъдружен на когото и да е. Партньор, разбира се, но на равноправна основа - при ясни правила и зачитане на нашата партийна независимост.”

По неговите думи изборът му за председател е доказателство, че БСП е единственият по рода си политически организъм, който е много повече от тези, които я представляват. “Направихме хубава крачка, но пътят, за да се възстановим и да стигнем отново там, където трябва да бъдем, е дълъг. Надявам се да повлечем крак и повече хора да разберат, че има смисъл да се занимаваш с политика, да симпатизираш на политик, да гласуваш. Защото не е така, както изглежда - че тези, които са завладели всичко, са запечатали системата и тя не може да бъде пробита”, каза Зарков.

Председателят на българските социалисти посочи, че партията започва да се готви за избори. “Показахме, че имаме сили да видим грешките си, да ги оценим и да продължим напред по-силни”, категоричен бе той.

Според него в БСП и в българското общество като цяло има опити за насаждане на изкуствено разделение. “Разделени ли сме наистина по въпроса за правовата държава и дали искаме корупционери да ни управляват? Съгласни ли сме да се раздават постове в съдебната власт по канапетата? И мразим ли се наистина или се оставяме да робуваме на етикети, които други ни лепят? Има разделения и спорове, които създават добротворна енергия и има изкуствено създадени конфликти, целящи да няма организация, която да може да се противопостави на нечия еднолична, обикновено задкулисна власт”, коментира социалистът.

Помолен да коментира Изборния кодекс и позицията на левицата Зарков обясни, че парламентарната група на левицата не е единна по отношение на промените, които са приети в изборните правила. “Моето мнение е, че ако си български гражданин, носиш всички права и не можеш да бъдеш ограничаван или дискриминиран”, каза Зарков. Той също обърна внимание, че все още не е решен нито един от констатираните от Конституционния съд преди почти година проблеми в изборния процес.



