Грипната епидемия в Пловдив свърши, учениците се връщат в клас
Учениците в Пловдив и областта се връщат в класните стаи след края на грипната епидемия.
В продължение на 7 дни те се обучаваха дистанционно.
По данни на здравната инспекция в Пловдив, броят на заболелите е намалял и е много под 210 на 10 000 население.
Отпадат и ограничителните мерки за посещения в лечебните и социалните заведения. Разрешават се профилактичните прегледи и имунизациите.
