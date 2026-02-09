Грипната епидемия в Пловдив свърши, учениците се връщат в клас

Учениците в Пловдив и областта се връщат в класните стаи след края на грипната епидемия.

В продължение на 7 дни те се обучаваха дистанционно.

По данни на здравната инспекция в Пловдив, броят на заболелите е намалял и е много под 210 на 10 000 население.

Отпадат и ограничителните мерки за посещения в лечебните и социалните заведения. Разрешават се профилактичните прегледи и имунизациите.