Бургас: +1 / +3
Пловдив: +2 / +5
Варна: +0 / +1
Сандански: +8 / +10
Русе: +0 / +1
Добрич: -3 / -2
Видин: -1 / +1
Плевен: -1 / +1
Велико Търново: +1 / +2
Смолян: -2 / +1
Кюстендил: +3 / +8
Стара Загора: +0 / +2

Грипната епидемия в Пловдив свърши, учениците се връщат в клас

Грипната епидемия в Пловдив свърши, учениците се връщат в клас
Учениците в Пловдив и областта се връщат в класните стаи след края на грипната епидемия.

В продължение на 7 дни те се обучаваха дистанционно.

По данни на здравната инспекция в Пловдив, броят на заболелите е намалял и е много под 210 на 10 000 население.

Отпадат и ограничителните мерки за посещения в лечебните и социалните заведения. Разрешават се профилактичните прегледи и имунизациите.

#класна стая

