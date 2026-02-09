БОЕЦ: Открихме база на "Вагнер" на Витоша, МВР мълчи

Гражданското сдружение БОЕЦ сигнализира за откриването на предполагаема база, използвана от лица, свързани с руската частна военна компания "Вагнер", в района на село Кладница (област Перник). Информацията бе разпространена чрез живо включване в социалните мрежи от лидера на организацията Георги Георгиев преди часове.

Активистите твърдят, че са локализирали "къща-хижа" в планината над населеното място, която според тях се използва за "терористична дейност". Според разпространените кадри и разказ на Георгиев, имотът е строго охраняван от жива охрана и кучета.

В сигнала си БОЕЦ посочват, че обитателите на имота носят облекло с отличителните знаци на паравоенната структура "Вагнер", която е под международни санкции. На сградата са забелязани издигнати руското знаме, както и знамето на самата организация, свързвана с Кремъл.

"Хората около къщата са с дрехи и шапки с логото на руската паравоенна, терористична организация В@гнер, която е под контрола на руските тайни служби," заяви Георги Георгиев по време на излъчването.

Сигнал до МВР и липса на реакция

От организацията съобщиха, че незабавно са подали сигнал до Министерството на вътрешните работи (МВР) за наличието на въоръжени лица и символи на терористична организация на българска територия. Според БОЕЦ съществува риск сред обитателите на хижата да има действащи или бивши служители на силовото ведомство, което би обяснило липсата на активни действия срещу тях до момента.

"Обадихме се на МВР, да видим как ще реагират. Или ще се скрият и снишат, като по случая Петрохан?", попита риторично Георгиев, правейки аналогия с предишни сигнали на сдружението, които според тях са останали без адекватен отговор от институциите.